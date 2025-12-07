Nhà sáng lập dự án 'Nuôi em' thông báo đóng băng tài khoản 15 ngày

(VTC News) -

Tối 7/12, trong bài viết trên trang cá nhân, Hoàng Hoa Trung - nhà sáng lập dự án Nuôi em - thừa nhận bất ngờ trước mức độ nghiêm trọng của các khúc mắc liên quan dự án, nên đã đưa ra loạt quyết định để đảm bảo minh bạch tối đa.

Cụ thể, ngày 8/12, nhà sáng lập dự án Nuôi em sẽ làm việc với Ngân hàng Vietcombank để đóng băng tài khoản 0491001764766 trong 15 ngày nhằm thống kê toàn bộ thu – chi nhiều năm qua, đồng thời mời bên thứ ba độc lập kiểm toán vì chính anh cũng “không chắc mình đã làm đúng 100%”.

Dự án Nuôi em sẽ đóng băng tài khoản trong 15 ngày nhằm thống kê toàn bộ thu – chi nhiều năm qua.

Anh Hoàng Hoa Trung cho biết sẽ tạm dừng chi tiền nuôi ăn cho các bé trong thời gian này, để ưu tiên giải quyết thắc mắc của nhà hảo tâm.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 11 năm dự án phải tạm dừng lại một thời gian, nhưng thời điểm hiện tại, niềm tin của cộng đồng dành cho Nuôi em quan trọng hơn rất nhiều. Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng. Trong thời gian đó, việc tạm dừng các hoạt động nghiệp vụ của dự án để ưu tiên cho việc tập trung giải quyết các khúc mắc của những nhà tài trợ quan trọng hơn rất nhiều".

Nhà sáng lập cam kết ghi nhận - tổng hợp và trả lời từng trường hợp. Người tài trợ có thể theo dõi và gửi vấn đề qua link công khai. Hoàng Hoa Trung kêu gọi cộng đồng hỗ trợ kiểm toán, tư vấn nghiệp vụ và minh bạch thông tin.

Ở phần giải đáp thắc mắc, Hoàng Hoa Trung xác nhận nhiều sự cố như trùng mã, thu tiền cho năm học cũ, tình nguyện viên giao tiếp thiếu chuẩn mực, nhắc chuyển khoản nhiều lần, dùng tài khoản cá nhân… và nhận trách nhiệm vì truyền thông chưa rõ ràng, quy trình còn thiếu sót.

"Chúng tôi rất tiếc vì sự thiếu kinh nghiệm trong công tác truyền thông đã khiến bạn có những hiểu lầm. Thực sự chân thành xin lỗi vì những trải nghiệm bạn đã gặp phải. Chúng tôi sẽ lưu ý hơn trong việc truyền thông và làm rõ khi có sự việc tương tự trong tương lai", nhà sáng lập Nuôi em nói.

Hoàng Hoa Trung - nhà sáng lập dự án "Nuôi em".

Về vấn đề trùng mã, nhà sáng lập dự án Nuôi em khẳng định đã và sẽ cải thiện quy trình, đối chiếu thông tin ở ba cấp (dự án - trường - chính quyền), đồng thời cân nhắc chuyển sang tài khoản thiện nguyện 4 số từ năm 2026.

Hoàng Hoa Trung khẳng định tài khoản ngân hàng phục vụ dự án Nuôi em đã được quy hoạch được dùng cho thiện nguyện từ năm 2018, 100% các hoạt động thu - chi trong tài khoản dành cho mục đích thiện nguyện.

Trung cho biết nguồn vận hành dự án đến từ lãi ngân hàng và tài trợ riêng, tách biệt hoàn toàn với tiền nuôi trẻ. Các trường hợp tiền dư do thay đổi chính sách sẽ có phương án như bảo lưu, chuyển sang xây trường hoặc hoàn lại. Anh cam kết xử lý tất cả khúc mắc, minh bạch tối đa và tiếp tục cầu thị để sửa sai.

Dự án Nuôi em được khởi xướng từ năm 2014 với mục tiêu cung cấp bữa ăn chất lượng cho trẻ em dân tộc thiểu số. Mỗi nhà hảo tâm “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Tuy nhiên, tối 6/12, sự việc liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản đăng tải các đoạn tin nhắn, đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của chương trình.

Một người dùng trên Threads cho biết đã nhận một mã “nuôi em” và đóng tiền vào tháng 8/2025. Tuy nhiên đến tháng 11, dự án lại tiếp tục nhắn yêu cầu đóng tiền cho năm học 2025-2026, khiến họ thắc mắc vì phải đóng hai lần chỉ trong ba tháng.

Trường hợp khác phản ánh em nhỏ họ nhận nuôi thực tế đã rút khỏi danh sách từ tháng 1/2025, nhưng đến tháng 12/2025 dự án mới thông báo. Đáng chú ý, tháng 8/2025 dự án vẫn gửi tin nhắn hỏi người này về việc tiếp tục đóng góp cho chính em nhỏ đó.

Một số tài khoản còn phát hiện mã “nuôi em” của họ trùng với mã của người khác. Bên cạnh đó, việc dự án hoạt động nhiều năm nhưng vẫn nhận quyên góp qua số tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung cũng khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch của dự án.

Một trong số đó cho biết đã tin tưởng tham gia dự án Nuôi em vì Đen Vâu kêu gọi ủng hộ. Ít giờ trước, rapper Đen Vâu đã lên tiếng, làm rõ mối quan hệ giữa anh và dự án Nuôi em.

Anh khẳng định mình không sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính, ngân sách nào của dự án; anh và ê kíp chỉ là mạnh thường quân như bao nhà hảo tâm khác.

Đen Vâu lên tiếng khẳng định mình không sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính, ngân sách nào của dự án "Nuôi em".

Nam rapper mong mọi người bình tĩnh, chờ sự minh bạch từ phía đội ngũ dự án. Anh khẳng định: “Nếu có sai phạm được cơ quan chức năng kết luận, Đen ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của nhà hảo tâm và, quan trọng nhất, của các em nhỏ”.

Ra mắt năm 2023, ca khúc Nấu ăn cho em của Đen Vâu đã lan tỏa năng lượng tích cực và đưa dự án Nuôi em đến gần hơn với công chúng. Sau một tháng phát hành, anh công bố doanh thu bài hát đạt 17.951 USD (gần 420 triệu đồng), làm tròn thành 500 triệu đồng và gửi toàn bộ cho dự án để xây trường, hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em vùng sâu vùng xa.