Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư ở 2 thành phố chiến lược Dmitrov và Kharkov

(VTC News) -

Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Nga thông tin: "Các đơn vị của nhóm tác chiến Tsentr hoàn thành kế hoạch giải phóng khu định cư Rovnoye thuộc thành phố Dmitrov của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tiếp tục tiêu diệt quân địch tại đây và giải phóng khu định cư Grishino".

Ngoài ra, nhóm tác chiến Tsentr của Nga cũng tiêu diệt 480 quân nhân Ukraine, trong số những tổn thất về nhân lực và trang thiết bị mà quân đội Ukraine phải chịu trên mặt trận trong ngày qua. Trong khi đó, Ukraine còn mất thêm 220 máy bay chiến đấu dưới tay nhóm tác chiến Zapad của Nga.

Nga tiếp tục tấn công Ukraine trên mọi mặt trận. (Ảnh: Sputnik)

Nga nhắm mục tiêu vào một sân bay quân sự của Ukraine, kho nhiên liệu và trạm triển khai tạm thời của binh lính cùng lính đánh thuê Ukraine trên khắp 140 địa phương.

Cùng thời điểm, thành phố Kremenchuk, thuộc tỉnh Poltava, miền trung Ukraine, hứng chịu đợt tập kích của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Không quân Ukraine ghi nhận mục tiêu tốc độ cao bay về phía Kremenchuk vào khoảng 1h30 sáng (giờ Kiev). Ngay sau đó, loạt tiếng nổ vang lên trong thành phố. Các nhóm giám sát cho biết Nga đã phóng nhiều tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cùng hàng chục UAV nhằm vào khu vực này.

Thị trưởng Kremenchuk, ông Vitaliy Maletsky, xác nhận một số khu vực trong thành phố bị gián đoạn nguồn cung điện, nước và hệ thống sưởi.

Các đội sửa chữa khẩn cấp đã được huy động để khắc phục sự cố. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong cũng như mức độ thiệt hại cụ thể.

Ukraine buộc ban bố cảnh báo không kích trên toàn quốc sau khi tiêm kích MiG-31K - loại máy bay mang tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 thuộc hệ thống Kinzhal - cất cánh, làm dấy lên nguy cơ bị tập kích trên diện rộng.

Kremenchuk nằm bên bờ sông Dnieper, có dân số khoảng 215.000 người trước chiến sự và cách thủ đô Kiev khoảng 250 km về phía đông nam.

Trong đêm 6/12, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Fastiv, tỉnh Kiev. Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào nhiều thành phố Ukraine, trong đó có Kyiv, nhằm vào hệ thống hạ tầng năng lượng.

Trước đó, ngày 5/12, ga tàu chính tại Fastiv bị trúng đạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi vụ tấn công này là “vô nghĩa về mặt quân sự”. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết ít nhất 8 người bị thương trong loạt tập kích hôm đó tại các tỉnh Kyiv, Lviv và Dnipropetrovsk.