Đóng

Tài xế quên kéo phanh tay, ô tô lao xuống sông ở Nghệ An

(VTC News) -

Tài xế dừng ô tô trên bờ nhưng quên kéo phanh tay khiến chiếc xe tự di chuyển, lao thẳng xuống sông.

Minh Vy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới