Dự báo thời tiết 8/12: Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, Hà Nội đêm rét ngày nắng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/12/2025

Ngày 8/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Buổi sáng sớm, các khu vực này xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn một số nơi bị hạn chế. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc duy trì ngưỡng 16-19°C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 15°C.

Đến trưa chiều, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng chuyển tốt hơn. Trời giảm mây và hửng nắng, nhiệt độ cũng tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến trong mức 23-26°C, có nơi lên tới 27°C. Thanh Hoá đến Huế nhiệt độ cao nhất dao động 22-25°C.

Cùng ngày, Hà Nội đêm rét, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 23-26°C.

Ngày 8/12, Hà Nội rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi kèm theo dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi.

Dù mưa không quá lớn nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây thiệt hại cho nhà cửa, cây trồng cũng như các hoạt động ngoài trời của người dân.

Cũng trong ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào Biển Đông. Tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.

Từ sáng cùng ngày, tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 25-27°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, miền Đông 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.