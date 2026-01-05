(VTC News) -

Trong khoảnh khắc sân khấu Nhà hát Hồ Gươm rực sáng ánh đèn, giữa những tràng pháo tay vang lên không dứt, tên Mao Jia Le được xướng lên cùng giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội” tại Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội". Đây là giọng ca người Trung Quốc, thể hiện tiếng Việt tròn trịa và giàu cảm xúc.

Giải thưởng minh chứng cho hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ để gắn bó với Việt Nam như quê hương thứ hai.

Mao Jia Le tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội", đầu tháng 12/2025

Mao Jia Le sinh năm 2006 tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Từ nhỏ, Mao Jia Le sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Suốt những năm đi học, âm nhạc luôn song hành trong cuộc sống của em như một phần không thể thiếu.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Mao Jia Le lựa chọn theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hải Nam để tiếp tục theo đuổi thanh nhạc. Sau khoảng 6 năm học thanh nhạc bài bản, em được bố mẹ trò chuyện và định hướng theo đuổi hướng đi khác phù hợp với khả năng và mở ra cơ hội tiếp cận nền văn hóa và ngôn ngữ mới.

"Quyết định lựa chọn ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Hà Nội đến với em như bước ngoặt lớn, lựa chọn mà trước đó em chưa từng nghĩ tới", Mao Jia Le chia sẻ.

Những ngày đầu đặt chân tới Hà Nội, Mao Jia Le nhanh chóng thích nghi. Tuy vậy, nhịp sống hối hả và tình trạng giao thông đông đúc tại đây lại khiến em nhiều lần thấy mệt mỏi. Cảm giác bỡ ngỡ ban đầu ấy dần được khỏa lấp nhờ môi trường học tập thân thiện tại Trường Đại học Hà Nội. Mao Jia Le là sinh viên năm thứ hai, lớp trưởng lớp 2V0424, Khoa Việt Nam học.

Nhờ nền tảng học thanh nhạc nhiều năm, việc phát âm tiếng Việt đối với Mao Jia Le khá thuận lợi. Ngược lại, kỹ năng nghe và viết lại là thử thách lớn nhất. Để cải thiện, em duy trì thói quen viết nhiều đoạn văn ngắn, sau đó nhờ bạn bè người Việt và giảng viên góp ý, chỉnh sửa. Về kỹ năng nghe, Mao Jia Le thường xuyên nghe các bản tin thời sự trên truyền hình, theo dõi nội dung trên TikTok và Báo Nhân Dân để làm quen với giọng đọc, tốc độ nói và cách dùng từ của người Việt.

“Người Việt rất thân thiện. Nếu em nói sai, mọi người đều sẵn sàng sửa giúp. Thậm chí có người còn nói rằng nghe em nói không nhận ra em là người Trung Quốc”, Mao Jia Le kể.

Trong hành trình học tập tại Việt Nam, người để lại dấu ấn sâu đậm nhất với Mao Jia Le chính là các thầy cô tại khoa Việt Nam học. Là lớp trưởng, em có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm việc và cảm nhận rõ sự tận tâm, trách nhiệm của các giảng viên.

Mao Jia Le nhớ mãi kỷ niệm sau chương trình giao lưu văn hóa đa quốc gia. Hôm đó trời mưa lớn, quãng đường từ trường về nhà dài khoảng 7km, em không thể gọi xe giữa dòng người và dòng xe tắc nghẽn. Trong lúc lúng túng không biết xoay xở ra sao, một giảng viên đã lái xe đến, không ngại mưa gió và đường đông để đưa em về nhà an toàn.

Dù rẽ sang con đường học ngôn ngữ, âm nhạc vẫn luôn là sợi dây xuyên suốt trong cuộc sống của Mao Jia Le tại Việt Nam. Em yêu thích nhiều ca khúc Việt, đặc biệt là bài “Còn gì đẹp hơn” của nhạc sĩ Nguyễn Hùng, sáng tác từ cảm hứng bộ phim "Mưa đỏ".

Mao Jia Le lần đầu nghe ca khúc này trong kỳ nghỉ hè tại Trung Quốc và lập tức bị cuốn hút bởi giai điệu cùng thông điệp sâu sắc về hòa bình và tình yêu Tổ quốc. Khi trở lại Việt Nam và biết đến Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội", Mao Jia Le quyết định đăng ký tham gia và lựa chọn chính ca khúc này để biểu diễn.

Mao Jia Le tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội", đầu tháng 12/2025 (Ảnh: NVCC)

Mao Jia Le nói lời hát trong bài “Còn gì đẹp hơn” luôn làm em dâng trào cảm xúc. Mao Jia Le nhẩm đi nhẩm lại bài hát cho đến khi thuộc, mong muốn thể hiện ca khúc bằng kỹ năng thanh nhạc đã học, bằng vốn tiếng Việt của mình và bằng những tình cảm chân thành dành cho đất nước, con người Việt Nam sau hai năm học tập.

Khi tên được xướng lên ở hạng mục “Cảm hứng Hà Nội”, Mao Jia Le vinh dự và hạnh phúc. Với em, giải thưởng ấy không chỉ đến từ phần trình diễn, mà còn là sự ghi nhận cho tình yêu với tiếng Việt và Hà Nội - nơi cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

"Sau khi tốt nghiệp, em tiếp tục ở lại Việt Nam. Việt Nam không chỉ là nơi học tập mà đã trở thành quê hương thứ hai của em", Mao Jia Le bộc bạch.