Công nghệ 5/1: ASUS tăng giá sản phẩm, Clicks hồi sinh bàn phím QWERTY

(VTC News) -

ASUS tăng giá sản phẩm từ ngày 5/1/2026

ASUS vừa xác nhận sẽ điều chỉnh giá bán một số sản phẩm bắt đầu từ ngày 5/1/2026. Đây không phải là đợt tăng giá đồng loạt mà là những điều chỉnh có chọn lọc, tập trung vào các dòng sản phẩm chịu áp lực chi phí cao.

Nguyên nhân chính được ASUS đưa ra là chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là bộ nhớ DRAM và ổ lưu trữ SSD. Nhu cầu từ ngành AI đã khiến nguồn cung trở nên biến động, buộc các nhà sản xuất phải phân bổ lại năng lực sản xuất.

ASUS công bố tài liệu nội bộ về việc tăng giá sản phẩm từ ngày tháng 1/2026. (Nguồn: ASUS)

Công ty cho biết quyết định này nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, duy trì chất lượng và dịch vụ, đồng thời tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển. Đây được xem là bước đi cần thiết sau thời gian dài chịu áp lực chi phí.

Hiện chưa rõ sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng, nhưng giới phân tích dự đoán các thiết bị như ROG Ally – vốn phụ thuộc nhiều vào bộ nhớ và lưu trữ – có thể nằm trong danh sách. Người dùng được khuyến nghị cân nhắc mua sớm trước khi giá tăng.

ASUS nhấn mạnh rằng sự biến động này là vấn đề mang tính hệ thống của chuỗi cung ứng toàn cầu, chứ không chỉ riêng một linh kiện. Điều này cho thấy tác động của AI đang lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường phần cứng tiêu dùng.

Clicks ra mắt điện thoại kiểu BlackBerry tại CES 2026

Clicks – công ty nổi tiếng với phụ kiện bàn phím QWERTY – đã giới thiệu hai sản phẩm mới tại CES 2026: chiếc điện thoại Clicks Communicator và phụ kiện Power Keyboard.

Clicks Communicator được thiết kế cho nhắn tin và giao tiếp nhanh, thay vì lướt mạng xã hội. Máy chạy Android 16, hỗ trợ 5G, pin 4.000 mAh và bàn phím vật lý tích hợp, gợi nhớ đến phong cách BlackBerry cổ điển. Ngoài ra, thiết bị có công tắc tắt âm, cổng tai nghe 3.5mm, khe thẻ nhớ microSD và phím LED thông báo có thể tùy chỉnh màu sắc. Giá bán khoảng 499 USD, với đặt trước sớm chỉ 199 USD (giảm còn 399 USD). Máy sẽ ra mắt cuối năm 2026 với ba màu: Clover Green, Smoke White và Onyx Black.

Trải nghiệm gõ phím vật lý với bàn phím QWERTY cho smartphone được giới thiệu tại CES 2026. (Nguồn: Clicks)

Trong khi đó, Power Keyboard là phụ kiện bàn phím gắn ngoài, kết nối qua Bluetooth, hỗ trợ MagSafe hoặc Qi2. Nó mang lại trải nghiệm gõ phím vật lý cho điện thoại, máy tính bảng, laptop và thậm chí cả TV. Bàn phím này còn tích hợp pin 2.150 mAh, có thể dùng như sạc dự phòng nhỏ. Giá đặt trước là 79 USD, sau đó sẽ tăng lên 109 USD khi chính thức bán ra vào mùa xuân 2026.

Cả hai sản phẩm đều hướng tới việc giảm sự phân tâm từ màn hình cảm ứng, mang lại trải nghiệm tập trung hơn cho người dùng – một sự “hồi tưởng” thời kỳ bàn phím vật lý nhưng được làm mới để phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Ấn Độ phê duyệt dự án linh kiện điện tử trị giá 4,6 tỷ USD

Ấn Độ vừa thông qua các dự án sản xuất linh kiện điện tử với tổng giá trị 418,63 tỷ rupee (tương đương 4,64 tỷ USD). Đây là một phần trong chương trình khuyến khích sản xuất linh kiện điện tử nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.

Những tập đoàn lớn như Samsung Electronics, Tata Electronics và Foxconn nằm trong danh sách được hưởng trợ cấp từ chính phủ. Các dự án sẽ tập trung vào sản xuất vỏ điện thoại, cụm camera và nhiều linh kiện khác.

Công nhân lắp ráp bảng mạch sạc pin tại nhà máy sản xuất pin điện thoại ở Noida, Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Theo Bộ Công nghệ Thông tin, các dự án này trải rộng trên tám bang, dự kiến tạo ra sản lượng trị giá 2,58 nghìn tỷ rupee (28,62 tỷ USD) và mang lại việc làm cho khoảng 34.000 lao động.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu nâng tổng giá trị sản xuất điện tử từ mức 125 tỷ USD (năm 2025) lên 500 tỷ USD vào năm tài khóa 2031. Đây là bước đi nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu và củng cố chuỗi cung ứng.