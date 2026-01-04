Ung thư thận dễ bị bỏ sót, chỉ phát hiện khi trong nước tiểu có máu

(VTC News) -

Theo bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K, ung thư thận là một trong những loại ung thư khó phát hiện sớm do biểu hiện lâm sàng không điển hình. Ở giai đoạn đầu, bệnh gần như “im lặng”, không gây đau đớn hay rối loạn rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan, chỉ phát hiện khi khối u đã lớn hoặc bệnh tiến triển nặng.

Dưới đây là những cảnh báo quan trọng của ung thư thận mà người dân không nên xem nhẹ.

Máu trong nước tiểu

Tiểu ra máu là dấu hiệu cảnh báo đáng lo ngại nhất của ung thư thận. Máu có thể xuất hiện thoáng qua hoặc kéo dài, đôi khi chỉ được phát hiện qua xét nghiệm nước tiểu. Dù tình trạng này cũng có thể do viêm đường tiết niệu, sỏi thận hay các bệnh lý khác, bác sĩ Hà Hải Nam nhấn mạnh người bệnh không nên chủ quan và cần đi kiểm tra sớm để loại trừ nguy cơ ung thư.

Đau thắt lưng hoặc đau vùng bên sườn

Cảm giác đau âm ỉ, tức nặng hoặc như bị chèn ép ở vùng thắt lưng hay hai bên sườn có thể liên quan đến sự phát triển của khối u thận. Khi khối u lớn dần, áp lực tăng lên sẽ gây đau, thường xuất hiện ở giai đoạn muộn và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý cơ xương khớp thông thường.

Ung thư thận thường tiến triển âm thầm.

Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

Tình trạng mệt mỏi dai dẳng, suy nhược dù không lao động nặng hay thiếu ngủ có thể là biểu hiện toàn thân của ung thư. Đây là dấu hiệu không đặc hiệu, nhưng nếu kéo dài, người bệnh không nên chủ quan.

Giảm cân, chán ăn

Thận đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và cân bằng nội môi. Khi chức năng thận bị ảnh hưởng bởi khối u, quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng có thể suy giảm, dẫn đến sụt cân, ăn uống kém mà không rõ lý do.

Rối loạn liên quan đến máu

Ung thư thận có thể gây thiếu máu, biểu hiện bằng hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh. Ngoài ra, người bệnh còn có nguy cơ rối loạn điện giải, tăng canxi máu hoặc các bất thường huyết học khác.

Bên cạnh các biểu hiện tại thận, khi bệnh đã di căn, người mắc ung thư thận có thể xuất hiện những triệu chứng ngoài thận như ho kéo dài, đau xương, đau ngực hoặc gãy xương bất thường.

Bác sĩ Hà Hải Nam khuyến cáo, khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào kể trên, đặc biệt là tình trạng tiểu ra máu, người dân cần chủ động đi khám chuyên khoa sớm. Việc phát hiện ung thư thận ở giai đoạn đầu không chỉ giúp tăng khả năng điều trị triệt để mà còn cải thiện đáng kể tiên lượng và chất lượng sống của người bệnh.