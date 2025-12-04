Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn do Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Đây là đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê trọn tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để dựng cơ sở điều hành hoạt động phạm tội. Tới câu kết với một số người nước ngoài vận hành sàn đầu tư tài chính, tiền ảo dạng nhị phân có tên JPX; đồng thời móc nối với đồng phạm trong nước để tuyển nhân viên, mua máy tính và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, nhóm này dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Nhiệm vụ của họ là tạo tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, nhắn tin tiếp cận bị hại và lôi kéo đầu tư qua website jpx-exchange.com.

Đối tượng Mai Văn Tới tại cơ quan Công an.

Đại tá Lê Ngọc Anh cho biết, để chiếm đoạt tài sản, nhóm của Tới xây dựng quy trình lừa đảo gồm 4 bước. Bước 1 - “bắt khách”, nhân viên sử dụng tài khoản ảo tiếp cận, tư vấn và dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư. Bước 2 – “nuôi khách”, chúng cho bị hại thắng liên tục với số tiền nhỏ, đồng thời cho rút được tiền thật nhằm tạo dựng niềm tin.

Bước 3 – “khách vào tiền”, những kẻ lừa đảo đưa bị hại vào các nhóm Telegram, sử dụng “chim mồi” kích thích đầu tư các gói lớn hơn; Bước 4 – “giết khách”: Khi nạn nhân đổ vốn lớn, nhóm lừa đảo can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua sạch, hoặc viện lý do “sai nội dung chuyển tiền”, “số tiền vượt hạn mức”, “tiền bị treo” rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ.

Theo Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của đường dây này đặc biệt tinh vi, tổ chức chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao, che giấu địa điểm phạm tội ở nước ngoài khiến công tác trinh sát, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Các bị can Đồng Văn Chung và Ngô Văn Nguyên tại cơ quan Công an.

Sau thời gian dài xác minh, trung tuần tháng 11/2025, Công an Thanh Hóa đồng loạt phá án, triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 người liên quan. Tất cả khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, đường dây đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng. Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính; 32 điện thoại di động; 1,5 tỷ đồng tiền mặt; nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt những kẻ liên quan đang ở nước ngoài và ra thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, quá trình phá án gặp rất nhiều thách thức: Hành vi phạm tội diễn ra trên không gian mạng; tổ chức đường dây chặt chẽ, tinh vi; máy móc, thiết bị vận hành đặt hoàn toàn ở nước ngoài; việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản gây khó khăn cho công tác truy vết. Nhiều đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú, một số đã xóa dữ liệu và tẩy xóa chứng cứ trên điện thoại, máy tính.

Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo không được cấp phép; cảnh giác với các lời mời chào đầu tư lãi suất cao, rút tiền dễ dàng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.