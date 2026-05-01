Giá vàng hôm nay 1/5: Thế giới tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá vàng tăng mạnh vào giữa trưa thứ Năm, khi chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh hôm nay khiến các nhà giao dịch kim loại quý tham gia và tìm kiếm cơ hội mua vào sau những đợt giảm giá gần đây.

Các nhà giao dịch kim loại nhận được những tín hiệu trái chiều về dữ liệu kinh tế Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 2% trong quý 1, tăng so với mức tăng khiêm tốn 0,5% trong quý IV nhưng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 2,3%, một phần phản ánh sự phục hồi sau đợt đóng cửa chính phủ quý trước.

Tuy nhiên, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 26.000 so với tuần trước xuống còn 189.000 trong giai đoạn kết thúc ngày 25/4, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 215.000, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 1969. Hai báo cáo này đã bù trừ cho nhau và không tác động nhiều đến giá vàng.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư đã giữ nguyên lãi suất, đúng như dự đoán, nhưng cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc về triển vọng chính sách trong bối cảnh bất ổn gia tăng do xung đột ở Trung Đông. Bốn quan chức đã bỏ phiếu chống lại quyết định này, trong đó có ba người phản đối ngôn từ trong tuyên bố sau cuộc họp cho rằng ngân hàng trung ương cuối cùng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh, trong nước không biến động.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, ông dự định sẽ tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng Thống đốc tại Ngân hàng Trung ương và sẽ không rời đi cho đến khi cuộc điều tra hình sự gây tranh cãi đối với ngân hàng trung ương "thực sự kết thúc một cách minh bạch và dứt khoát".

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – bán ra, không thay đổi so với ngày hôm qua. So với mốc 173,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào đầu tháng 4, mức điều chỉnh hiện tại đã lên tới khoảng 10,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua) - 165,5 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở ngưỡng 4.628 USD/ounce, tăng 78 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích tại Citi cho biết áp lực bán vàng có thể vẫn mạnh trong thời gian rất ngắn sắp tới do sự bất ổn ở Trung Đông, nhưng dự kiến kim loại này cuối cùng sẽ lấy lại sức hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong dự báo cập nhật, các nhà phân tích cho rằng giá vàng trung bình khoảng 4.700 USD/ounce trong năm nay, tăng 37% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ chức này dự kiến giá sẽ giảm 7% vào năm 2027.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại WGC, cho biết vấn đề địa chính trị được dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu vàng năm 2026 và những năm tiếp theo.

Điều này hỗ trợ xu hướng mua ròng liên tục của các ngân hàng trung ương, dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng toàn cầu cũng như nhu cầu tích trữ vàng miếng và vàng xu.

Tuy nhiên giá vàng cao có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu vàng trang sức, mặc dù sức mua của phân khúc này được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định.

Trên toàn cầu, các nhà đầu tư cá nhân bị thu hút bởi đà tăng giá và sức hấp dẫn của vàng như tài sản trú ẩn an toàn, qua đó đẩy nhu cầu vàng miếng và vàng xu tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, đạt 474 tấn.