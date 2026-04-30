Giá vàng hôm nay 30/4: Tiếp đà giảm sâu 

Ngân hàng Thế giới (WB) trong Báo cáo Triển vọng Thị trường hàng hóa tháng 4 cho biết giá vàng đã kết thúc quý I/2026 với mức tăng 17% so với quý IV/2025. Các nhà phân tích lưu ý rằng chỉ số giá kim loại quý tổng thể đã tăng 84% so với quý I năm ngoái.

Các nhà phân tích cũng cho biết đợt điều chỉnh gần đây của vàng có thể phản ánh sự đảo chiều một phần của làn sóng đầu cơ - đã chi phối thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây.

Đà tăng của vàng đã chậm lại trong những tháng gần đây khi tình hình ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất. Tuy nhiên, WB dự báo giá vẫn sẽ có thêm một năm tăng trưởng vững chắc.

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm sâu. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong dự báo cập nhật, các nhà phân tích cho rằng giá vàng trung bình khoảng 4.700 USD/ounce trong năm nay, tăng 37% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ chức này dự kiến giá sẽ giảm 7% vào năm 2027.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 166 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua) - 165,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.550 USD/ounce, giảm 43 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết, mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ hằng ngày, nhưng về cơ bản thị trường vẫn lạc quan. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiếp tục tích trữ vàng khi xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, đang theo dõi khối lượng giao dịch nhiều hơn là diễn biến giá để tìm kiếm dấu hiệu về quỹ đạo tương lai của vàng.

“Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn chờ đợi. Các nhà giao dịch không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta chỉ cần chờ xem mọi việc sẽ diễn biến thế nào”, ông nói và cho rằng vấn đề hiện tại mọi thứ đều bị chi phối bởi tin tức.