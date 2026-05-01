Ngọc Sơn làm một điều khiến Phương Thanh xúc động trước 10.000 khán giả

Xuất hiện tại đêm nhạc Đức Thi và những tấm lòng vàng tại Trịnh Xá (Từ Sơn, Bắc Ninh), Ngọc Sơn và Phương Thanh nhận được nhiều tình cảm của khán giả, nhất là khoảnh khắc bất ngờ đặc biệt: Ngọc Sơn tổ chức sinh nhật cho Phương Thanh ngay trên sân khấu. Anh trực tiếp mang bánh kem, cùng hàng nghìn khán giả đồng thanh hát mừng sinh nhật đồng nghiệp, tạo nên không gian ấm áp, gần gũi.

Cảm ơn danh ca Ngọc Sơn cùng người hâm mộ, Phương Thanh xúc động nói đây là kỷ niệm khó quên trong dịp đón tuổi 53 của cô.

Giọng ca "Trống vắng" cho biết cô yêu thích làn điệu quan họ Bắc Ninh từ khi còn nhỏ, từng xem bộ phim Đến hẹn lại lên và luôn dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này. Cô cũng thể hiện làn điệu quan họ Ngồi tựa song đào như một lời tri ân gửi tới mảnh đất và con người nơi đây.

Trước giờ khai mạc, cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện khiến không khí phảng phất sự lo lắng. Tuy nhiên, mưa tạnh đúng thời điểm chương trình bắt đầu, giúp đêm diễn diễn ra thuận lợi theo kế hoạch. Hơn 10.000 khán giả có mặt từ sớm và nán lại đến 2h để theo dõi hết chương trình.

Ngọc Sơn thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Tình cha..., sau đó tiếp tục khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi hát Anh em một nhà - ca khúc do chính anh sáng tác - kết hợp cùng vũ đạo đẹp mắt. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sỹ vẫn giữ được sự dẻo dai và lửa nghề hiếm có.

Khép lại chương trình, Phương Thanh mang đến loạt ca khúc gắn liền với sự nghiệp như Đêm lao xao, Trống vắng, Xuân hạ thu đông…. Cô cũng cover ca khúc Tái sinh và Ôm em được không.

Bên cạnh Ngọc Sơn và Phương Thanh, đêm nhạc còn có sự tham gia của nhiều ca sỹ kỳ cựu và lớp ca sỹ trẻ, tạo nên không gian âm nhạc đa sắc, đáp ứng nhiều đối tượng khán giả.