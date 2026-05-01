Giá xăng dầu hôm nay 1/5: Đồng loạt giảm mạnh

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất trong bốn năm vào thứ Năm do lo ngại cuộc chiến Mỹ - Iran có thể leo thang và dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài ở Trung Đông, điều này có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Thị trường dầu mỏ đã trải qua giai đoạn biến động mạnh kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng Hai.

Việc giá giảm so với mức đỉnh trong ngày không có nguyên nhân rõ ràng. Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, đà giảm này không gắn với diễn biến cụ thể nào mà phản ánh mức độ biến động cao của thị trường kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy đã có hai lệnh bán lớn đối với hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 được thực hiện sớm trong phiên. Một số nhà phân tích khác cho rằng giá thường biến động mạnh trước thời điểm đáo hạn hợp đồng.

“Biến động là rất lớn, mức dao động trong một ngày có thể tương đương với cả tháng trước đây. Thị trường rất hỗn loạn... khiến việc phân tích và đưa ra đánh giá cơ bản trở nên rất khó khăn”, nhà phân tích Ole Hvalbye tại SEB Research cho biết.

Dầu thô thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa)

Một số ý kiến khác cho rằng việc đồng USD suy yếu trong thứ Năm cũng tạo áp lực giảm giá dầu.

Đồng yên Nhật tăng mạnh 3%, mức tăng trong ngày lớn nhất trong hơn 3 năm qua, sau khi giới chức Tokyo phát tín hiệu có thể can thiệp để hỗ trợ đồng tiền và cả các thị trường khác như năng lượng. Sự tăng giá của đồng yên kéo đồng USD đi xuống, hướng tới mức giảm mạnh nhất trong một ngày so với đồng yên kể từ tháng 8 năm ngoái.

Theo Reuters, một quan chức Mỹ cho biết rằng Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ được báo cáo về một kế hoạch tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, buộc nước này đàm phán chấm dứt xung đột.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng “các đòn tấn công kéo dài và đau đớn” nhằm vào các vị trí của Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, làm phức tạp kế hoạch của Mỹ trong việc thành lập một liên minh nhằm mở lại tuyến đường biển này.

Giá dầu Brent đã tăng gấp đôi kể từ khi cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran bắt đầu ngày 28/2, trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 90% do eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi ngừng bắn hồi đầu tháng, nhưng đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Mỹ - Iran đang rơi vào bế tắc. Mỹ muốn thảo luận về điều mà họ cho là chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, trong khi Iran yêu cầu quyền kiểm soát một phần eo biển Hormuz và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

“Triển vọng đạt được giải pháp trong ngắn hạn cho cuộc xung đột tại Iran hoặc mở lại eo biển Hormuz vẫn rất mờ mịt”, nhà phân tích Tony Sycamore của IG nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều 29/4. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành chiều 29/4, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý (giá xăng E5 RON92 đang thấp hơn RON95-III 1.125 đồng/lít) để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đáng chú ý, sau kỳ điều chỉnh chiều 29/4, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.