Lớp trưởng xinh đẹp tốt nghiệp xuất sắc Ngoại thương, học bổng liên tiếp 6 kỳ

Song song với việc học, nữ sinh tích cực tích lũy kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp. Cô là Quản trị viên tập sự tại Doppelherz Việt Nam trong chương trình Management Trainee, phụ trách mảng Social Content. Trong thời gian này, nhiều chiến dịch truyền thông do cô tham gia sản xuất đạt lượng tiếp cận lớn trên mạng xã hội. Thu Hương cho rằng việc làm nội dung trong môi trường doanh nghiệp giúp cô hiểu rõ hơn cách marketing vận hành thực tế. “Khi bắt đầu làm nội dung, em nhận ra rằng sự sáng tạo cần đi cùng dữ liệu và khả năng phân tích xu hướng", cô nói.