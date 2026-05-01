Lịch sử phát triển pin mặt trời

(VTC News) -

Pin mặt trời, biểu tượng của năng lượng sạch, không phải là thành tựu xuất hiện trong một sớm một chiều. Đằng sau những tấm pin hiện đại là hành trình kéo dài gần hai thế kỷ, bắt đầu từ các thí nghiệm khoa học đơn giản đến những bước tiến công nghệ mang tính cách mạng, góp phần định hình tương lai năng lượng toàn cầu.

Trang trại điện mặt trời ở 204 MW ở Hy Lạp. (Ảnh: Eurokinissi)

Từ phát hiện khoa học đến bước ngoặt công nghệ

Năm 1839, nhà vật lý người Pháp Edmond Becquerel lần đầu tiên phát hiện hiệu ứng quang điện khi mới 19 tuổi. Ông nhận thấy một số vật liệu có thể tạo ra dòng điện nhỏ khi tiếp xúc với ánh sáng, mở ra nền tảng cho công nghệ năng lượng mặt trời. Tuy chưa thể ứng dụng ngay, phát hiện này đã đặt viên gạch đầu tiên cho ngành quang điện.

Hơn ba thập kỷ sau, vào năm 1876, giáo sư người Anh William Grylls Adams cùng học trò Richard Day chứng minh rằng chất selen (ký hiệu Se) có thể tạo ra điện dưới tác động của ánh sáng. Tuy nhiên, hiệu suất thấp khiến công nghệ này chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm.

Bước tiến đáng kể diễn ra năm 1883 khi nhà phát minh người Mỹ Charles Fritts chế tạo pin mặt trời đầu tiên sử dụng selen phủ vàng, đạt hiệu suất khoảng 1%. Dù còn hạn chế, đây là thiết bị đầu tiên biến ánh sáng thành điện năng có thể sử dụng, đánh dấu khởi đầu cho việc ứng dụng thực tế.

Phải đến năm 1954, ngành năng lượng mặt trời mới thực sự bước vào kỷ nguyên hiện đại khi các nhà khoa học tại Phòng thị nghiệm Bell (Mỹ) gồm Daryl Chapin, Calvin Fuller và Gerald Pearson phát triển pin mặt trời silicon với hiệu suất khoảng 6%. Đây là bước nhảy vọt so với công nghệ trước đó, đặt nền móng cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời hiện đại.

Từ không gian đến nhu cầu năng lượng sạch

Cuối những năm 1950, công nghệ năng lượng mặt trời nhanh chóng được ứng dụng trong lĩnh vực vũ trụ khi NASA sử dụng pin mặt trời cung cấp năng lượng cho vệ tinh.

Vệ tinh Vanguard 1 phóng năm 1958 là một trong những thiết bị đầu tiên chứng minh khả năng hoạt động bền bỉ của pin mặt trời trong điều kiện khắc nghiệt, qua đó thúc đẩy đầu tư và nghiên cứu sâu hơn.

Đến thập niên 1970, khủng hoảng dầu mỏ cùng áp lực môi trường khiến các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Nhờ chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuế và tiến bộ kỹ thuật, pin mặt trời dần trở nên phổ biến trong dân dụng và thương mại.

Sang những năm 1990 và đầu thế kỷ 21, chi phí sản xuất giảm mạnh, hiệu suất cải thiện, giúp năng lượng mặt trời phát triển nhanh tại nhiều quốc gia như Đức và Nhật Bản.

Pin mặt trời ngày càng phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. (Ảnh: DPA)

Hiện nay, năng lượng mặt trời đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh. Công nghệ này không chỉ giúp giảm phát thải carbon mà còn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm và góp phần nâng cao an ninh năng lượng. Người dân và doanh nghiệp ngày càng chủ động hơn trong việc tự sản xuất điện, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống.

Các hướng nghiên cứu và phát triển như vật liệu mới (perovskite), hệ thống lưu trữ năng lượng và các ứng dụng sáng tạo như mái nhà, cửa sổ hay hạ tầng tích hợp pin mặt trời hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả và tính phổ biến của công nghệ này.

Thậm chí, ý tưởng khai thác năng lượng mặt trời ngoài không gian cũng đang được nghiên cứu, mở ra khả năng cung cấp nguồn năng lượng sạch liên tục cho Trái Đất.

Từ một phát hiện khoa học giản đơn, pin mặt trời đã trở thành trụ cột của ngành năng lượng tái tạo, cho thấy sức mạnh của đổi mới công nghệ trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu.