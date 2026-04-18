Xe điện tích hợp pin mặt trời: Lời giải cho bài toán quá tải lưới điện

(VTC News) -

Các phương tiện được trang bị pin mặt trời có khả năng tự sản xuất điện được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại châu Âu.

Kết quả dự án nghiên cứu di chuyển bằng năng lượng mặt trời SolarMoves của châu Âu cho thấy, công nghệ này có thể giảm nhu cầu điện, cắt giảm phát thải CO₂ và góp phần giảm áp lực lên hệ thống lưới điện đang quá tải.

Ô tô tự sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi giao thông xanh.

Sự gia tăng nhanh chóng của xe điện đang đặt ra thách thức cho hạ tầng năng lượng. Tại Hà Lan và nhiều quốc gia châu Âu, lưới điện dần chạm ngưỡng giới hạn khi không theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện điện.

Trong bối cảnh đó, việc tích hợp pin mặt trời trên xe được xem là một giải pháp tiềm năng, khi nguồn điện được tạo ra ngay trên phương tiện. Nhờ vậy, nhu cầu xây dựng trạm sạc, kéo thêm cáp điện và nâng cấp lưới điện có thể giảm đáng kể.

Nghiên cứu SolarMoves chỉ ra tại khu vực Trung Âu, một chiếc xe có thể tự cung cấp tới 55% năng lượng cần thiết, trong khi con số này tại Nam Âu có thể đạt 80%.

Hiệu quả đặc biệt rõ rệt ở các đô thị, nơi phương tiện thường xuyên đỗ trong thời gian dài và có thể tận dụng ánh nắng để sạc. Vào mùa hè, một số người dùng thậm chí có thể sử dụng xe trong nhiều tuần mà không cần sạc điện từ lưới.

Đối với xe tải và xe giao hàng, tiềm năng còn lớn hơn nhờ diện tích lắp đặt pin rộng và nhu cầu tiêu thụ năng lượng cao, đặc biệt cho hệ thống làm lạnh.

Việc tận dụng năng lượng mặt trời không chỉ giúp phương tiện di chuyển xa hơn mà còn tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể hoàn vốn đầu tư chỉ sau vài năm.

Dù công nghệ đã chứng minh hiệu quả, việc triển khai trên diện rộng vẫn cần những điều chỉnh về chính sách và quy định.

Nghiên cứu cho rằng cần có cơ chế khuyến khích đối với phương tiện tích hợp pin mặt trời, đồng thời phát triển hạ tầng đỗ xe phù hợp để tối ưu khả năng thu năng lượng.

"Nếu được thúc đẩy đúng hướng, giao thông sử dụng năng lượng mặt trời có thể trở thành một trụ cột trong hệ thống năng lượng bền vững tương lai", nghiên cứu nhấn mạnh.