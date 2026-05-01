Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Ý nghĩa và lịch sử ít người biết

Ngày 1/5, Google thay đổi hình ảnh Doodle trên trang chủ tìm kiếm hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động.

"Hình ảnh Doodle này được thiết kế nhằm tôn vinh những người lao động và các nhà hoạt động đã góp phần định hình môi trường làm việc hiện đại", Google cho hay.

Hình ảnh Google Doodle hưởng ứng Ngày Quốc tế lao động 1/5. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày Quốc tế lao động 1/5, hay còn gọi là May Day, là dịp được tổ chức tại hơn 160 quốc gia nhằm tôn vinh những đóng góp của người lao động. Đây là ngày nhắc nhở về vai trò quan trọng của lực lượng lao động trong xã hội, đồng thời thu hút sự chú ý đến các vấn đề như điều kiện làm việc, tiền lương công bằng và thời gian lao động hợp lý.

Ngày Quốc tế lao động bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân tại Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Theo đó, ngày 1/5/1886, khoảng 400.000 công nhân tổ chức đình công tại Chicago để yêu cầu ngày làm việc 8 giờ.

Cuộc biểu tình sau đó dẫn đến sự kiện Haymarket, bước ngoặt trong lịch sử phong trào lao động khi nhiều người biểu tình không vũ trang thiệt mạng. Sự kiện thúc đẩy các tổ chức công đoàn và phong trào xã hội trên toàn thế giới tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi người lao động.

Đến năm 1889, Ngày Quốc tế lao động lần đầu tiên được tổ chức và đến năm 1892, Mỹ công nhận quy định làm việc 8 giờ/ngày, đánh dấu một thắng lợi lớn của phong trào công nhân.

Ngày 1/5 hằng năm không chỉ là dịp tri ân người lao động mà còn là thời điểm để nhắc lại những quyền cơ bản trong lao động, như điều kiện làm việc an toàn, mức lương hợp lý và sự đối xử công bằng.

Đây cũng là dịp để các tổ chức công đoàn trên thế giới nâng cao nhận thức về quyền lợi người lao động, đồng thời kêu gọi cải thiện chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc.

Trải qua hơn một thế kỷ kể từ các cuộc đấu tranh lịch sử, bất bình đẳng lao động vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia và ngành nghề. Vì vậy, Ngày Quốc tế lao động vẫn giữ nguyên ý nghĩa như một lời nhắc về sự tôn trọng, công bằng và phẩm giá dành cho người lao động trên toàn thế giới.