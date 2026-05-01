Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Thái Lan, giải U17 nữ châu Á ngày 1/5

U17 nữ Việt Nam đấu với U17 nữ Thái Lan ở trận ra quân tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2025. Trận đấu diễn ra lúc 14h30 hôm nay 1/5. U17 nữ Việt Nam cần thắng trận này để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng A.

Nhận định U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Thái Lan

Những cuộc đối đầu giữa đại diện bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn có nhiều "duyên nợ" ở mọi cấp độ. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko rõ ràng hướng đến một chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi trong lần bóng đá nữ trẻ Việt Nam vươn ra đấu trường châu lục. Người hâm mộ cũng chờ đợi đại diện của bóng đá nữ trẻ Việt Nam gỡ lại thể diện sau khi thua Thái Lan 1-4 ở lứa U20.

U17 nữ Việt Nam tìm kiếm chiến thắng trước Thái Lan.

U17 nữ Việt Nam có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho giải đấu trên đất Trung Quốc. Nguyễn Thị Ngọc Ánh và đồng đội có 3 trận đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong chuyến tập huấn Nhật Bản.

Ở trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam để thua 0-5 trước THPT Fujieda Junshi. Tiếp đó, đội hòa 0-0 với THPT Iwata Higashi trong trận đấu có thế trận cân bằng. Ở trận giao hữu cuối cùng, U17 nữ Việt Nam hòa 2-2 trước Đại học Aichi Toho, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về lối chơi và khả năng tổ chức tấn công.

Trở lại với cuộc đọ sức gặp Thái Lan, U17 nữ Việt Nam có phần thất thế khi lịch sử nói lên rằng họ chưa từng thắng đối thủ này trong những lần đối đầu trước đây. Bởi vậy, U17 nữ Việt Nam có phnaf cẩn trọng.

Tiền vệ Nguyễn Thị Ngọc Ánh chia sẻ: “U17 Thái Lan là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao và là đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản đến quá trình tập luyện trong nước tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời nhanh chóng thích nghi với chiến thuật mới của ban huấn luyện.

Với tinh thần quyết tâm cao và sự cổ vũ từ người hâm mộ, toàn đội đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng và hy vọng sẽ có được kết quả tốt nhất trong giải đấu lần này”.

Trong hoàn cảnh U17 nữ Thái Lan có một vài cầu thủ đang sinh sống ở nước ngoài trở về thi đấu, một trận hòa không phải kết quả tệ với thầy trò ông Masahiko.

Thông tin lực lượng

U17 nữ Việt Nam không có trường hợp nào gặp chấn thương đáng tiếc, các cầu thủ dần làm quen với thời tiết tại Trung Quốc.

U17 nữ Thái Lan đón chào 2 cầu thủ đang ở nước ngoài gồm Mirika Sheila Murdoch (CLB trường Meriden, Australia) và tiền đạo Supansa Danik van Engelen (Hera United, Hà Lan).

Dự đoán: U17 Việt Nam 1-1 U17 Thái Lan.