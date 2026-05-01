Vì sao cao thủ MMA Trung Quốc tin Mike Tyson chỉ cần 1 đòn hạ gục Lý Tiểu Long?

(VTC News) -

Tống Á Đông (Song Yadong) từng gây sốt trong cộng đồng võ thuật cả Trung Quốc và quốc tế với phát biểu rằng Mike Tyson chỉ cần 1 đòn để hạ gục Lý Tiểu Long. Vậy rốt cuộc Tống Á Đông là ai, có chuyên môn ra sao để đưa ra nhận định như vậy? Cơ sở nào để đánh giá Mike Tyson có thể dễ dàng hạ gục Lý Tiểu Long ngoài sự chênh lệch rõ ràng về hạng cân?

Cao thủ MMA Trung Quốc xuất thân từ Thiếu Lâm

Tống Á Đông, sinh ngày 2/12/1997 tại quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Anh là một trong số những võ sĩ Trung Quốc thi đấu ở UFC. Hồi nhỏ, Tống Á Đông từng say mê võ thuật đến mức thuyết phục mẹ khăn gói gửi mình đi tầm sư học đạo tại chân núi Thiếu Lâm, dưới sự chỉ dạy của các bậc thầy kung fu danh tiếng. Khi đó, anh mới chỉ 9 tuổi.

"Tôi đã xem rất nhiều phim võ thuật và muốn trở thành những người hùng như Lý Liên Kiệt”, Tống Á Đông chia sẻ. "Tôi đến Thiếu Lâm và tập luyện, thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Nó gian khổ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều”, anh nhớ lại. Sau đó, Tống Á Đông dần chuyển qua võ tổng hợp (MMA).

Năm 2012, Tống Á Đông ký hợp đồng với Câu lạc bộ võ thuật K-1 Thiên Tân. Anh từng tham gia nhiều giải đấu MMA chuyên nghiệp như RUFF, Real Fight (Chân Võ Hồn), ONE Championship, Wu Lin Feng và UFC.

Tháng 11/2017, anh chính thức ký hợp đồng với UFC. Về việc chuyển sang MMA, Tống Á Đông cho biết: "Tôi rời Thiếu Lâm sau hai năm và bắt đầu tìm hiểu về MMA. Tôi thích cảm giác chiến đấu, thích việc mỗi trận đấu đều thử thách bản thân và bạn luôn phải nỗ lực để trở thành võ sĩ giỏi nhất có thể”.

Năm 15 tuổi, Tống Á Đông khao khát trở thành võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, phải đủ 18 tuổi mới có tư cách tham gia. Vì vậy, anh đã sử dụng chứng minh thư giả. "Lúc đó tôi rất máu chiến. Tôi chỉ muốn được thi đấu nên đã dùng giấy tờ giả. Trông tôi rất khỏe mạnh nên họ đã tin”, Tống Á Đông nhớ lại.

Trong trận ra mắt tại UFC Fight Night Thượng Hải, Tống Á Đông đã siết khóa (submission) đối thủ Ấn Độ Bharat Khandare và nhận được khoản tiền thưởng "Màn trình diễn xuất sắc nhất" trị giá 50.000 USD.

Ngày 23/06/2018, tại UFC Fight Night 132 ở Singapore, anh đánh bại võ sĩ kỳ cựu người Brazil Felipe Arantes và một lần nữa nhận giải thưởng 50.000 USD.

Ngày 10/07/2019, trên bảng xếp hạng chính thức của UFC, Tống Á Đông đứng thứ 13 hạng cân Bantamweight (hạng gà), trở thành nam võ sĩ Trung Quốc đầu tiên lọt vào top 15 của UFC. Ngày 17/05/2020, tại Florida (Mỹ), anh đánh bại võ sĩ Ecuador Marlon Vera, san bằng kỷ lục bất bại của các võ sĩ châu Á tại UFC.

Ngày 15/03/2022, Tống Á Đông vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, lập kỷ lục thứ hạng cao nhất trong lịch sử của một nam võ sĩ Trung Quốc tại UFC.

Ngày 10/03/2024, tại sự kiện UFC 299, anh để thua Peter Yan sau 3 hiệp đấu với tỉ số sát sao 28-29. Ngày 25/01/2026, trong trận thứ chính tại UFC 324, Tống Á Đông đã để thua trước Sean O'Malley. Tống Á Đông dự kiến sẽ đối đầu với cựu vương hai lần vô địch hạng Flyweight UFC Deiveson Figueiredo vào ngày 30/5/2026 tại sự kiện UFC Fight Night 277.

Mike Tyson chỉ cần 1 đòn để hạ Lý Tiểu Long?

Nói về Tống Á Đông, không thể không nhắc tới phát ngôn trong quá khứ của anh về việc Mike Tyson có thể dễ dàng hạ gục Lý Tiểu Long trong 1 đòn. Mike Tyson và Lý Tiểu Long đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới võ thuật nhưng chưa từng đối đầu nhau. Chủ đề nếu cả hai so tài với nhau thì ai sẽ thắng đã thu hút nhiều tranh luận trong suốt nhiều năm qua. Năm 2020, truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc dậy sóng về chủ đề "Mike Tyson có thể hạ gục Lý Tiểu Long bằng 1 đòn".

Dù Tống Á Đông thừa nhận Lý Tiểu Long là thần tượng của mình, nhưng anh tin rằng Mike Tyson hoàn toàn có thể đánh bại huyền thoại võ thuật Trung Quốc.

“Với tư cách là một võ sĩ chuyên nghiệp và cũng là một fan trung thành của Lý Tiểu Long, tôi thấy điều đó (Mike Tyson hạ Lý Tiểu Long trong 1 đòn) không hề phóng đại chút nào!", Tống Á Đông khẳng định.

Tống Á Đông sau đó phân tích: “Đầu tiên, trọng lượng của hai người quá chênh lệch. Tyson nặng khoảng 100kg, trong khi Lý Tiểu Long chỉ tầm 60kg. Tại sao các giải đấu võ thuật hiện nay lại quy định hạng cân cực kỳ khắt khe? Bởi vì trong cùng một trình độ kỹ thuật, với lợi thế tuyệt đối về cân nặng, chỉ cần chênh lệch 3-4 kg là lực đấm đã hoàn toàn khác biệt, huống chi hai người này chênh nhau tới 40kg”.

"Thời đỉnh cao, Tyson có thể knock-out rất nhiều đối thủ to lớn hơn mình chỉ bằng một cú đấm. Đòn tay và chân của Lý Tiểu Long dù nhanh và mạnh đến đâu thì cũng không cùng đẳng cấp cân nặng với Tyson. Ở thời kỳ đỉnh cao, cả tốc độ lẫn sức mạnh của Tyson đều đứng đầu thế giới”, Tống Á Đông nhận định.

"Nhiều người trong chúng ta biết về Lý Tiểu Long qua màn ảnh, nhưng đối với thi đấu đối kháng thực tế, phần lớn mọi người vẫn chưa thực sự hiểu rõ”, Tống Á Đông nói tiếp.

Tống Á Đông sau đó nhắc tới việc Lý Tiểu Long từng thừa nhận không thể thắng huyền thoại boxing là Muhammad Ali: “Năm 1966, một phóng viên từng hỏi Lý Tiểu Long: 'Nếu ông đấu một trận với Ali thì sao?'. Lý Tiểu Long trả lời: 'Ali là người đánh quyền, còn tôi là người cầm bút!'. Năm 1973, Lý Tiểu Long lại được đạo diễn phim Long Tranh Hổ Đấu hỏi câu tương tự, ông đáp: 'Ali sẽ giết tôi mất!'. Rõ ràng, Lý Tiểu Long đã tự đưa ra câu trả lời cho mình rồi”.

"Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là một fan cứng của Lý Tiểu Long! Tư tưởng và triết lý của ông ấy đã luôn ảnh hưởng sâu sắc đến tôi!", Tống Á Đông khẳng định.

Phát biểu của Tống Á Đông được truyền thông Trung Quốc đánh giá rất khách quan và đáng tin cậy. Với tư cách là người trực tiếp thực chiến, anh có tiếng nói trọng lượng hơn hẳn những "fan cuồng" không am hiểu võ thuật. Hơn nữa, lập luận của Tống Á Đông rất logic khi đưa ra bằng chứng xác thực nhất: chính lời thừa nhận của Lý Tiểu Long về việc sẽ thua Ali.

Tờ QQ viết: “Nếu không dựa trên trí tưởng tượng viển vông, những lời đại ngôn hay ảo tưởng, chúng ta sẽ có được câu trả lời thực tế như Tống Á Đông và chính Lý Tiểu Long đã đưa ra. Điều này không hề phủ nhận tầm vóc của Lý Tiểu Long. Những thành tựu của ông trong việc truyền bá văn hóa võ thuật và đổi mới triết lý võ học là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép rời xa thực tế khách quan để thần thánh hóa hay huyền thoại hóa ông một cách thái quá”.