Mỹ nữ võ thuật Nhật Bản chỉ dùng 1 cú đá như Lý Tiểu Long, đánh đâu thắng đó

(VTC News)

Mona Kimura (24 tuổi, sinh năm 2001 tại Gifu) có nền tảng Karate cực khủng khi tập luyện từ năm 4 đến 14 tuổi, từng 7 lần liên tiếp vô địch giải trẻ toàn Nhật Bản (JKJO). Từ lớp 4, cô đã tập thêm Boxing với mục tiêu Olympic và đạt nhiều thành tích vang dội tại các giải vô địch Boxing nữ toàn quốc trước khi chuyển sang K-1.

Mỹ nữ làng võ Nhật có cú đá như Lý Tiểu Long

Trong lần ra mắt giải Krush vào tháng 11/2024, cô thắng knock-out ngay hiệp một bằng kỹ thuật đấm điêu luyện. Đến trận thứ hai gặp Yuka, cô lại khiến khán giả trầm trồ khi vận dụng kỹ thuật đá Karate, liên tục tung những cú đá ngang (side kick) vào mặt và thân người đối thủ suốt 3 hiệp, giành chiến thắng áp đảo.

Cú đá ngang của Mono Kimura khiến nhiều người liên tưởng tới Lý Tiểu Long. Bản thân huyền thoại võ thuật này cũng cú đá side kick rất mạnh thông qua việc tập luyện cùng huyền thoại Taekwondo Jhoon Rhee.

Một số khoảnh khắc ấn tượng nhất trên màn ảnh của Lý Tiểu Long liên quan đến việc ông tung ra cú đá ngang. Trong phim "The Way of the Dragon", Lý Tiểu Long tung cú đá ngang khiến người đấu tập với ông (có cầm miếng đệm để đỡ đòn) văng ra phía sau khoảng 3m.

Trong phim "Enter the Dragon", Lý Tiểu Long tiếp tục sử dụng một cú đá ngang mạnh mẽ khi đối đầu với nhân vật O'Hara khiến nhân vật này văng ra phía sau. Lực đá của Lý Tiểu Long mạnh đến nỗ những người đỡ O'Hara cũng ngã xuống.

Screenrant nhận định những cú đá ngang của Lý Tiểu Long chính là động tác võ thuật đẹp nhất và ấn tượng nhất trong sự nghiệp của ông trên phim ảnh.

Ngoài ra, nhiều người còn liên tưởng những cú đá của Kimura với câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long: “Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần".

Kimura đánh bại cao thủ Hàn Quốc

Vào ngày 11/4/2026, Mono Kimura đối đầu cao thủ Hàn Quốc Eunji Choi tại giải đấu danh giá K-1 GENKI 2026. Đây là trận đấu đầu tiên của Kimura ở giải K-1 của Nhật Bản.

Eunji Choi là nhà vô địch hạng Bantamweight nữ của MAX FC với thành tích 8 thắng 11 thua. Cô từng sang Nhật thi đấu MMA và Kickboxing nhiều lần, có lối đánh lì lợm, sẵn sàng đổi đòn. Dù từng thua KO trước Noriko Ikeuchi vào năm 2024, Eunji vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng chịu đòn bền bỉ.

Ở hiệp 1, Kimura lập tức tung ra những cú đá ngang. Cô giữ thăng bằng cực tốt trên một chân, liên tiếp bồi thêm các cú đá vào bụng và mặt đối thủ mà không cần hạ chân xuống. Eunji hoàn toàn bất lực trong việc tiếp cận. Mỗi khi Eunji định áp sát, Kimura lại dùng chân phải linh hoạt để chặn đứng bằng "Mona kicks". Cuối hiệp, Kimura tung một cú đá ngang trúng mặt khiến Eunji ngã gục. Bình luận viên Masato nhận định: "Đó suýt chút nữa là một pha knockdown".

Mono Kimura đánh bại Eunji Choi trong tháng này

Hiệp 2, khoảng cách vẫn là bài toán khó với Eunji. Kimura duy trì cự ly xa, hễ Eunji tiến lên là lại bị đẩy văng ra bởi những cú đá ngang. Kimura còn biến hóa lối đánh bằng cách giả vờ nhấc chân rồi bất ngờ tung cú đấm thẳng trái (left straight) đầy uy lực. Eunji nỗ lực tung những cú móc trái, phải nhưng Kimura không hề nao núng. Một cú đấm thẳng trái chớp nhoáng của Kimura tiếp tục khiến Eunji gặp khó khăn trong việc phản đòn.

Sang hiệp 3, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Kimura liên tục ghi điểm bằng các cú đá vào mặt khiến mũi của Eunji bắt đầu chảy máu. Sự kết hợp giữa "side kick" và những cú đấm thẳng tốc độ cao đã giúp Kimura hoàn toàn làm chủ sàn đấu cho đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên.

Kết quả chung cuộc: Mona Kimura giành chiến thắng thuyết phục bằng tính điểm đồng thuận, đánh dấu trận thắng đầu tiên của cô tại đấu trường K-1 danh giá.