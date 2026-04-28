Triết lý võ thuật của 'Hoàng đế kungfu' đi ngược quan điểm của Lý Tiểu Long

(VTC News) -

Lý Tiểu Long từng nói một câu nổi tiếng: "Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần". Tuy nhiên, có một võ sư - diễn viên lứa sau lại chọn triết lý ngược lại, chỉ cần 700 lần là đủ. Đó chính là Lý Liên Kiệt, người được mệnh danh là "Hoàng đế kungfu".

Lý Liên Kiệt cãi lời thầy, đi ngược quan điểm Lý Tiểu Long

Gần đây, Lý Liên Kiệt đã công bố thông tin trên mạng xã hội và chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm cá nhân được ghi chép trong cuốn sách mới. Ông nhớ lại việc bản thân từ nhỏ khi học võ đã luôn suy nghĩ và hay đặt câu hỏi về nguyên nhân. Khi sư phụ yêu cầu lặp lại một động tác chiêu thức 1.000 lần, Lý Liên Kiệt sẽ tự hỏi: "Tại sao phải làm đúng 1.000 lần?"

Lý Liên Kiệt đã cãi lời thầy dạy.

So với những đồng môn khác chỉ biết mù quáng hoàn thành con số đó, Lý Liên Kiệt lại tỏ ra "bướng bỉnh" khi chỉ muốn tập 700 lần. Ông cho rằng bản thân tập luyện thực chất là để thấu hiểu chân lý bên trong: "Nếu cứ lặp lại động tác nghìn lần mà không qua suy nghĩ, thực ra bạn chỉ đang huấn luyện cơ thể chứ không hề vận dụng tâm pháp của trí não."

Lý Liên Kiệt không tập võ cứng nhắc như các huynh đệ đồng môn

Sau khi thông thạo ý nghĩa thực sự của võ học, Lý Liên Kiệt cho rằng: "Nếu vận dụng tâm pháp trí não, tôi sẽ chọn luyện tập chiêu thức 700 lần nhưng mỗi lần đều phải đạt đến độ hoàn hảo. Tôi sẽ tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất của chiêu thức, để tâm pháp và cơ thể hợp nhất làm một."

Lý Liên Kiệt bày tỏ rằng chính vì sự khác biệt trong tâm pháp, lựa chọn theo đuổi sự hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất, nên mục tiêu của ông đã khác biệt hoàn toàn so với các sư huynh đệ khác.

Cuối cùng, ông đã nổi bật giữa đám đông, không chỉ trở thành quán quân võ thuật toàn năng toàn quốc mà còn được chọn tham gia đóng phim, cuối cùng trở thành ngôi sao "Hoàng đế kungfu" danh tiếng lừng lẫy thế giới.

Con đường trở thành diễn viên triệu USD của Lý Liên Kiệt

Trong cuốn sách “Vượt qua sinh tử: Lý Liên Kiệt tìm kiếm Lý Liên Kiệt”, Lý Liên Kiệt đã chia sẻ về cách thức và lý do ông kiên trì theo đuổi sự nghiệp bất chấp mức thù lao ít ỏi từ bộ phim “Thiếu Lâm Tự 1982”. Thời điểm đó, Lý Liên Kiệt mới 17 tuổi và có thu lao 1 NDT mỗi ngày.

"Thu nhập của tôi không thể so bì với những gì người khác kiếm được vào thập niên 1990. Dù vậy, tôi vẫn được đối xử như một ngôi sao Hollywood vào thời điểm đó. Số tiền tôi kiếm được khi phải đánh đổi cả xương máu để tồn tại trong ngành công nghiệp này chẳng thấm tháp gì so với lợi nhuận của các doanh nhân thực hiện những thương vụ đầu tư toàn cầu", Lý Liên Kiệt nhớ lại.

Bộ phim mới nhất của Lý Liên Kiệt là "Tiêu Nhân"

Mặc dù chỉ kiếm được tổng cộng khoảng 750 USD cho vai diễn đầu tay, Lý Liên Kiệt vẫn quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Sau khi hoàn thành “Thiếu Lâm Tự”, ông đã đưa ra một quyết định khó khăn là không quay lại các giải đấu võ thuật, vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho sự nghiệp diễn xuất mới chớm nở của mình.

"Nếu quay lại làm vận động viên, sự nghiệp diễn xuất của tôi sẽ phải dừng lại", Lý Liên Kiệt viết trong sách. "Tôi không thể từ chối thi đấu do các quy định của tổ chức. Cách duy nhất để tôi thoát khỏi việc thi đấu là... bị thương", ông thừa nhận.

Thành công của bộ phim đã dẫn đến hai phần tiếp theo là “Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm tiểu tử” (1984) và “Thiếu Lâm Tự 3: Nam Bắc Thiếu Lâm” (1986). Trong suốt thời gian này, Lý Liên Kiệt vẫn tiếp tục nhận mức lương tối thiểu. Ông thậm chí từng có ý định bỏ nghề do điều kiện làm việc kém và những bất đồng với đạo diễn.

Lý Liên Kiệt từng kiếm 13,7 triệu USD nhờ đóng phim "Đầu danh trạng"

Tuy nhiên, sự kiên trì cuối cùng đã được đền đáp khi các bộ phim này đã đưa Lý Liên Kiệt trở thành siêu sao Trung Quốc đại lục đầu tiên thành danh tại Hồng Kông (Trung Quốc) và sau đó là Hollywood. Danh tiếng giúp Lý Liên Kiệt nhận được những mức thù lao hậu hĩnh vài thập kỷ sau đó. Chẳng hạn, Lý Liên Kiệt đã thu về gần 10 triệu USD trong siêu phẩm “Anh hùng” năm 2002. Đỉnh cao của Lý Liên Kiệt là khoản thu lao 13,7 triệu USD cho bộ phim “Đầu danh trạng” năm 2007.