Cao thủ võ thuật Trung Quốc đá bay Ngô Kinh, đánh gãy tay Lý Liên Kiệt là ai?

(VTC News) -

Chu Tỉ Lợi (Billy Chow) là một trong những diễn viên phim võ thuật nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Chu Tỉ Lợi được khán giả điện ảnh biết đến qua các phim võ thuật, bao gồm vai phản diện trong phim “Tinh Võ Anh Hùng” (1994) và vai 1 cao thủ chuyên đi thách đấu trong phim “Thái Cực Quyền” (1996).

Điều đặc biệt ở Chu Tỉ Lợi là việc ông xuất thân là võ sĩ chuyên nghiệp với năng lực được chứng minh qua thành tích thực chiến trên võ đài.

Võ sĩ trở thành diễn viên

Chu Tỉ Lợi sinh năm 1958. Do từ nhỏ đã thần tượng Lý Tiểu Long, ông quyết tâm trở thành một võ sĩ. Năm 11 tuổi, Chu Tỉ Lợi bắt đầu học võ thuật cổ truyền Trung Quốc (kungfu).

Sau khi thành tài, năm 1981 ông về Hong Kong (Trung Quốc), bắt đầu tham gia các giải đấu võ. Khi mới vào võ đài, Chu Tỉ Lợi không có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng chỉ sau một năm cọ xát, ông trở lại Canada và giành chức vô địch kickboxing hạng nhẹ.

Chu Tỉ Lợi thi đấu ở các hạng bán trung (welterweight) và siêu bán trung (super welterweight) từ năm 1977 đến 1992. Ông từng là nhà vô địch hạng super welterweight của Hiệp hội kickboxing thế giới (WKA) từ năm 1984 đến 1986. Khi giải nghệ, thành tích của Chu Tỉ Lợi là 45 trận thắng (32 trận thắng knock out) và thua 8 trận.

Dù hơn 60 tuổi nhưng Chu Tỉ Lợi vẫn được đánh giá phong độ như hồi trẻ

Lý Tiểu Long là diễn viên từ bé rồi mới theo võ thuật, còn Chu Tỉ Lợi thì ngược lại, là võ sĩ chuyên nghiệp rồi mới trở thành diễn viên phim hành động. Võ thuật của ông là đối kháng chứ không phải đấu quyền biểu diễn như những ngôi sao nổi tiếng khác như Triệu Văn Trác, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh hay Hồng Kim Bảo.

Khi đóng phim hành động với Chu Tỉ Lợi, nhiều diễn viên phải chịu khổ không ít vì ông thường ra đòn thật. Trong “Tinh Võ Anh Hùng” 1994, một cú đá của ông trúng Tiền Tiểu Hào khiến nam diễn viên này phải nghỉ 2 ngày. Khi quay cảnh đối đầu với Lý Liên Kiệt, lực ra đòn của Chu Tỉ Lợi mạnh đến mức mỗi cú trúng đích đều gây đau thực sự, Lý Liên Kiệt cũng chịu không ít “đòn thật”.

Chu Tỉ Lợi nổi tiếng với vai phản diện trong phim "Tinh Võ Anh Hùng" (đóng với Lý Liên Kiệt)

Có tin đồn trong quá trình quay cảnh chiến đấu giữa 2 người, Chu Tỉ Lợi đánh gãy tay Lý Liên Kiệt. Về sau, Lý Liên Kiệt phỏng vấn nhắc đến chuyện này, cũng đùa rằng không dám diễn cảnh giao đấu với Chu Tỉ Lợi nữa. Chu Tỉ Lợi lại nói khiêm tốn: “Tán thủ của tôi rất bình thường, Lý Liên Kiệt mới là cao thủ công phu thực thụ”.

Chu Tỉ Lợi và Lý Liên Kiệt có cảnh chiến đấu đặc sắc trong phim "Tinh Võ Anh Hùng"

Năm 1995, trong phim “Thái Cực Quyền 2” hợp tác cùng Ngô Kinh, cả hai có cảnh đấu trong rừng trúc. Chủ Tỉ Lợi cao 1m83, trong khi Ngô Kinh nhỏ hơn nhiều cả về chiều cao lẫn cân nặng. Sức chân của Chu Tỉ Lợi mạnh đến mức từng đá bay Ngô Kinh. Sau này Ngô Kinh chia sẻ: “Lúc đó tôi không hề diễn – tôi thực sự bị đá bay”.

Ngô Kinh từng bị Chu Tỉ Lợi đá văng khi quay phim

Đáng kể nhất là nữ diễn viên phim võ thuật Dương Lệ Thanh từng ngất xỉu do trúng 1 cú đá của Chu Tỉ Lợi. Khi đóng phim “Hỏa Đầu Đại Tướng Quân” 1997, dù đã trao đổi với nữ diễn viên Dương Lệ Thanh về việc đá lệch vị trí, lúc bấm máy Chu Tỉ Lợi bất ngờ tung liên hoàn cước trúng thẳng vào phần bụng của cô, khiến cô bị hất bay ra sau, đập mạnh vào tường rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Theo lời Dương Lệ Thanh, cú đá khiến cô mất ý thức ngay lập tức. Dù sau đó hồi phục tạm thời, hậu quả lại âm ỉ trong cơ thể Dương Lệ Thanh. Sau này, Dương Lệ Thanh cảm thấy cơ thể không thể tiếp tục chịu đựng những màn võ thuật hành động nữa nên rời xa phim ảnh để điều trị.

Dương Lệ Thanh phải giải nghệ do di chứng từ cú đá của Chu Tỉ Lợi.

Đóng phim nhờ Hồng Kim Bảo

Ngay cả Hồng Kim Bảo từng nói: “Khi tôi còn trẻ, trên phim trường chỉ có hai người tôi đánh không lại: một là Lý Tiểu Long, hai là Chu Tỉ Lợi”. Điều đó đủ thấy ông đánh giá Chu Tỉ Lợi cao đến mức nào và cho thấy thực lực đáng nể của võ sĩ này.

Hồng Kim Bảo đánh giá cao võ nghệ của Chu Tỉ Lợi

Tờ Stheadline cho biết Chu Tỉ Lợi rất biết ơn Hồng Kim Bảo vì chính ông đã mang tới cơ hội đóng phim cho võ sĩ này. Chu Tỉ Lợi nhớ lại: “Lúc ấy Hồng Kim Bảo quay phim “Góa phụ tân nương” 1988, vừa hay đến Edmonton nơi tôi ở Canada để quay. Ông ấy hỏi tôi có hứng thú thử không, còn nói mang theo rất nhiều phim cuộn có thể cho tôi “phá””. Lúc dó phim võ thuật thịnh hành, Chu Tỉ Lợi lại thích chấp nhận thử thách mới nên đã đồng ý. Điều này mở ra hướng đi mới cho Chu Tỉ Lợi là đóng phim.

Chu Tỉ Lợi đã đối đầu với siêu sao trên màn ảnh như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh, Châu Tinh Trì… Chu Tỉ Lợi từng nói: “Những người đánh giỏi nhất đều từng đánh với tôi! Mỗi người có phong cách khác nhau, giống như Nguyên Bưu thì nhẹ nhàng; Thành Long thích hơi loạn một chút; đạo diễn Hồng Kim Bảo muốn động tác đẹp, muốn ra đòn mạnh, muốn cứng. Có lúc tôi phải thật sự ra đòn với diễn viên, nghĩ mà thấy thương họ”.

Từ sau năm 1997, Chu Tỉ Lợi dần rút khỏi làng giải trí. Nay ở tuổi 67, cuộc sống của Châu Tỉ Lợi khá an nhàn: luyện tập giữ dáng, thỉnh thoảng đánh vài hiệp quyền cho vui. Dù không lập gia đình hay sinh con, ông có một người con nuôi, thường xuyên trò chuyện, gắn bó như cha con ruột.

Chu Tỉ Lợi đánh bao cát ở tuổi 66 khiến cư dân mạng ngỡ ngàng

Năm ngoái, nhân dịp sinh nhật tuổi 66, Chu Tỉ Lợi đăng video đấm bao cát. Những cú đấm – cú đá của ông vẫn hết sức mạnh mẽ. Nhiều cư dân mạng bình luận: “Ai từng tập mới biết, một ngôi sao như Chu Tỉ Lợi ở tuổi này mà còn đá được bao cát kiểu này, thể lực thật sự quá tuyệt. Hồi trẻ đúng là quá đỉnh”, “Không cần biết còn đánh được hay không, chỉ nhìn trạng thái này thôi cũng thấy thoải mái. Sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng là điều quan trọng nhất”…