Những lỗi thường gặp khi thiết kế ban công

Trong kiến trúc hiện đại, ban công ngày càng được chú trọng như một “khoảng thở” quý giá giữa đô thị chật chội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít công trình dù đầu tư lớn nhưng vẫn mắc lỗi từ khâu thiết kế ban đầu, dẫn đến bất tiện trong sinh hoạt và phát sinh chi phí sửa chữa.

Dưới đây là những lỗi phổ biến khi thiết kế ban công dưới góc nhìn của người làm nghề lâu năm:

Thiếu tính toán về tải trọng

Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất là không tính toán đầy đủ tải trọng của ban công. Nhiều gia chủ có xu hướng tận dụng không gian này để đặt chậu cây lớn, bàn ghế hoặc thậm chí là tiểu cảnh nặng. Nếu kết cấu không được thiết kế phù hợp, ban công có thể bị nứt, võng hoặc nguy hiểm hơn là sụp đổ. Đây là lỗi thường gặp ở các công trình cải tạo hoặc nhà phố tự xây.

Lan can không đảm bảo an toàn

Không ít ban công sử dụng lan can quá thấp hoặc thiết kế khe hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Một số thiết kế ưu tiên yếu tố thẩm mỹ như kính cường lực toàn phần nhưng bỏ qua việc lắp tay vịn chắc chắn hoặc không sử dụng kính đạt chuẩn. Điều này có thể dẫn đến rủi ro khi va đập mạnh hoặc thời tiết khắc nghiệt.

Thoát nước kém, dễ gây thấm dột

Ban công là khu vực tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng nên hệ thống thoát nước đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nhiều thiết kế lại bỏ qua độ dốc sàn hoặc bố trí lỗ thoát nước không hợp lý. Hệ quả là nước đọng lâu ngày gây thấm xuống trần tầng dưới, làm bong tróc sơn và ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Lạm dụng cây xanh nhưng thiếu quy hoạch

Cây xanh giúp ban công trở nên sinh động và mát mẻ, nhưng việc bố trí quá nhiều cây mà không có kế hoạch rõ ràng lại gây phản tác dụng. Ban công có thể trở nên chật chội, thiếu ánh sáng và khó vệ sinh. Ngoài ra, việc tưới nước thường xuyên mà không kiểm soát cũng làm tăng nguy cơ thấm dột.

Không tính đến yếu tố gió và ánh nắng

Một ban công đẹp nhưng không sử dụng được do nắng gắt hoặc gió mạnh là điều khá phổ biến. Nhiều thiết kế không có mái che hoặc không bố trí vật liệu chắn nắng hợp lý, khiến không gian này trở nên “bỏ không” vào những thời điểm nhất định trong ngày. Ngược lại, ở những khu vực có gió lớn, việc không lắp đặt tấm chắn gió cũng gây bất tiện và nguy hiểm.

Vật liệu không phù hợp

Sai lầm trong lựa chọn vật liệu khiến ban công nhanh xuống cấp. Sàn gỗ tự nhiên không xử lý chống nước, kim loại không chống gỉ hay sơn ngoại thất kém chất lượng đều là những ví dụ điển hình. Sau một thời gian ngắn, ban công sẽ xuất hiện tình trạng bong tróc, hoen gỉ hoặc mục nát.

Thiếu đồng bộ với tổng thể kiến trúc

Ban công không nên là phần “tách rời” khỏi ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều công trình lại thiết kế ban công theo xu hướng riêng, không ăn nhập với phong cách tổng thể. Điều này làm giảm giá trị thẩm mỹ chung, khiến mặt tiền trở nên rời rạc, thiếu hài hòa.

Bỏ qua yếu tố riêng tư

Ở các khu đô thị đông đúc, ban công dễ bị “nhìn xuyên” từ nhà đối diện. Nếu không có giải pháp che chắn như lam gỗ, cây xanh hợp lý hoặc rèm ngoài trời, không gian này sẽ mất đi sự riêng tư cần thiết, khiến gia chủ ngại sử dụng.

Cây xanh không phù hợp

Một sai lầm phổ biến khi thiết kế ban công là chọn cây không phù hợp với điều kiện thực tế. Nếu ban công thường xuyên hứng nắng trực tiếp nhưng trồng các loại cây ưa râm, khả năng sinh trưởng sẽ kém. Bên cạnh đó, yếu tố khí hậu vùng miền cũng cần được cân nhắc kỹ: những loài cây thích hợp với môi trường ẩm ướt, mưa nhiều sẽ khó phát triển ở khu vực khô hạn.

Với ban công có cường độ nắng cao, gia chủ nên ưu tiên những loại cây chịu nhiệt tốt như hoa hồng leo. Đây là giống cây không chỉ thích nghi tốt với ánh nắng mạnh mà còn tương đối dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện ngoài trời.