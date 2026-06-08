Từng suýt chết trên sân, Eriksen lại bất tỉnh giữa trận đấu

(VTC News) -

Trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine sáng nay 8/6 phải dừng lại vì sự cố liên quan đến sức khoẻ của Christian Eriksen. Tiền vệ 34 tuổi của đội tuyển Đan Mạch ngã xuống sân ở phút 65, khiến các thành viên của 2 đội bóng cũng như hàng vạn khán giả tại Odense (Đan Mạch) lo lắng.

Theo hình ảnh truyền hình, Eriksen ôm ngực bằng cả hai tay trong một tình huống không va chạm. Ở khung hình tiếp theo, anh nằm ngửa trên sân. Các cầu thủ hai đội tỏ rõ sự lo lắng. Ban huấn luyện Ukraine ra hiệu gọi đội ngũ y tế vào sân.

Cầu thủ Đan Mạch khóc khi chứng kiến Eriksen đổ gục xuống sân. (Ảnh: Reuters)

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch nhanh chóng cập nhật tình hình trên mạng xã hội X. Thông báo cho biết Eriksen tỉnh táo và ổn. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen cung cấp thêm thông tin. Ông cho biết Eriksen vẫn ổn và có thể tự bước đi rời sân.

“Christian ổn và tự đi khỏi sân. Theo quan sát của tôi, máy khử rung tim hoạt động đúng như cần thiết. Cậu ấy bất tỉnh trong thoáng chốc, nhưng tỉnh lại rất nhanh. Chúng tôi cũng nhanh chóng liên lạc được với cậu ấy”, bác sĩ Boesen nói.

Eriksen sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thêm. Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch cho biết các xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố. “Chúng tôi vẫn liên lạc với Christian và các bác sĩ ở bệnh viện. Christian ổn. Cậu ấy nhờ tôi gửi lời tới tất cả cầu thủ và nói rằng mình không sao”, ông Boesen cho biết.

Eriksen trong trận đấu với Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu không thể tiếp tục. Trọng tài chính thức cho dừng trận ở phút 79, khi Đan Mạch đang dẫn Ukraine 2-1. Sau thời điểm Eriksen ngã xuống, bóng không được đưa vào cuộc trở lại.

Khi Eriksen được chăm sóc y tế, khán đài im lặng trong ít phút. Sau đó, cổ động viên đồng loạt hô vang tên anh. Khi trận đấu bị hủy, cầu thủ hai đội tập trung thành vòng tròn quanh ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ tỏ rõ sự xúc động trước khi cùng nhau đi quanh sân để cảm ơn khán giả.

Sự cố lần này gợi lại ký ức ở EURO 2020, diễn ra năm 2021. Eriksen từng bị ngừng tim trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan tại Copenhagen. Anh được cấp cứu ngay trên sân trong thời gian dài. Sau đó, Eriksen được cấy máy khử rung tim.

Tiền vệ người Đan Mạch trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau 259 ngày. Anh khoác áo Brentford tại Ngoại Hạng Anh, sau đó chơi cho Man Utd giai đoạn 2022-2025. Eriksen hiện thuộc biên chế Wolfsburg theo hợp đồng có thời hạn đến mùa giải 2026-2027.