Những loại cây thích hợp trồng ban công khi trời trở lạnh

(VTC News) -

Ban công là nơi chịu nhiều tác động của môi trường, vì vậy việc lựa chọn cây trồng phù hợp trở thành yếu tố quan trọng để có khu vườn xanh tươi.

Dưới đây là những loại cây được đánh giá cao nhờ khả năng chịu lạnh, dễ chăm sóc và phù hợp với khí hậu miền Bắc khi thời tiết trở lạnh:

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có khả năng chịu lạnh và phát triển trong điều kiện thiếu ánh sáng. Lưỡi hổ thích hợp trồng tại ban công khi trời lạnh. Hơn nữa, loại cây này không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Ngoài tác dụng làm đẹp không gian sống, cây lưỡi hổ còn giúp lọc không khí hiệu quả.

Cây lưỡi hổ không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Cây hương thảo

Hương thảo có mùi thơm nhẹ và khả năng xua đuổi côn trùng. Nhưng ít ai biết, hương thảo cũng là loại cây chịu lạnh rất tốt. Khi trời lạnh, cây thậm chí còn tỏa mùi thơm mạnh hơn, giúp ban công luôn dễ chịu.

Hương thảo cần nắng nhẹ, đất thoát nước tốt và rất ít nước. Chỉ cần tưới khi đất khô là cây sẽ sống khỏe suốt mùa đông. Ngoài trang trí, lá hương thảo còn sử dụng để chế biến món ăn, pha trà hoặc đặt trong phòng giúp thư giãn.

Dạ yến thảo

Là cây thân thảo, cánh mỏng manh nhưng dạ yến thảo lại sinh ra để dành cho mùa đông lạnh giá. Dạ yến thảo nở hoa quanh năm nhưng rực rỡ nhất vào tháng 11, 12. Hoa dạ yến thảo đa dạng như tím, trắng, đỏ, hồng...

Trồng dạ yến thảo không cần tưới nhiều nước, khoảng 2 ngày tưới một lần để giữ độ ẩm cho đất ở mức vừa phải.

Dạ yến thảo có khả năng chịu lạnh. (Ảnh minh họa)

Cây thường xuân

Thường xuân nổi tiếng với khả năng chịu bóng và chống chịu lạnh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ban công hướng Bắc hoặc nơi có nắng yếu. Cây có thể phát triển mạnh ngay cả khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, lá vẫn giữ màu xanh tươi và ít rụng.

Trồng thường xuân trong chậu treo hay để bò tường sẽ giúp ban công xanh mát và sinh động hơn. Bên cạnh đó, cây còn có tác dụng lọc không khí, hấp thụ khí độc, giúp không gian sống trong lành hơn khi bạn thường xuyên đóng cửa tránh gió lạnh.

Sen đá

Nhiều người nghĩ sen đá chỉ hợp với nắng nóng, nhưng thực tế nhiều giống sen đá chịu lạnh tốt, đặc biệt là sen đá hồng, sen đá nâu. Một số loại đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ lạnh xuống tới - 10 độ C.