Rộ trào lưu ăn trứng luộc với dầu ô liu để giảm béo, chuyên gia nói gì?

Trước chi phí đắt đỏ của các loại thuốc tiêm giảm cân, người tiêu dùng Hàn Quốc đang đổ xô thử nghiệm "liệu pháp thay thế" giá rẻ từ trứng luộc và dầu ô liu. Vậy phương pháp này có thực sự hiệu quả?

Theo Korea Herald, trong khi việc sử dụng các loại thuốc tiêm giảm cân như Wegovy và Mounjaro ngày càng phổ biến, nhiều người Hàn Quốc đang chuyển sang thực đơn ăn trứng và dầu ô liu nhằm kiềm chế cảm giác thèm ăn.

Thực đơn của liệu pháp giảm cân giá rẻ này yêu cầu người dùng ăn trứng luộc kèm dầu ô liu (extra virgin) và hạt tiêu vào buổi sáng. Để phù hợp với khẩu vị địa phương, nhiều người Hàn còn biến tấu công thức bằng cách thay thế dầu ô liu bằng dầu mè hoặc dầu tía tô nhưng vẫn giữ nguyên mục đích tạo cảm giác no bụng.

Người Hàn Quốc đổ xô thử nghiệm công thức trứng cùng dầu ô liu để giảm béo. (Ảnh: Koreaherald)​​​

Những người ủng hộ phương pháp này tin rằng sự kết hợp trên giúp cơ thể tăng cường tiết ra GLP-1, một loại hormone chịu trách nhiệm điều hòa cảm giác no và hạn chế lượng thức ăn dung nạp. Một số người dùng thậm chí còn so sánh nó với các loại thuốc tiêm GLP-1 như Wegovy và Mounjaro, mặc dù các chuyên gia cho rằng tác dụng của chúng hoàn toàn khác nhau.

Trên mạng xã hội, các video ngắn hướng dẫn công thức "Wegovy tự nhiên" hay "Mounjaro tự nhiên" nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Đặc biệt, một video do YouTuber nổi tiếng Chimchakman đăng tải đã vượt mốc 3,58 triệu lượt xem chỉ trong 5 ngày.

Theo dữ liệu từ ứng dụng y tế từ xa My Doctor tại Hàn Quốc, người tiêu dùng phải chi trả trung bình mỗi tháng khoảng 290.000 won (gần 5 triệu đồng) cho liều Wegovy thấp và tới 430.000 won (hơn 7,3 triệu đồng) cho Mounjaro. Chính khoản phí đắt đỏ này thúc đẩy nhiều người tìm đến các phương pháp giảm cân tiết kiệm hơn.

Nhiều chuyên gia y tế nhận định chế độ ăn này có cơ sở khoa học nhất định nhưng hiệu quả không thể tương đương thuốc điều trị. Theo bác sĩ chuyên khoa nội tiết Woo Chang-yoon: “Protein và cholesterol trong trứng mang lại cảm giác no rất lớn do đó, khi kết hợp cùng chất béo từ dầu ô liu, cơ thể sẽ giải phóng các hormone tự nhiên giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài thời gian no bụng”

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dân không nên lạm dụng xu hướng này để thay thế các liệu trình điều trị y khoa chính thống. Việc tiêu thụ quá nhiều dầu ăn vô tình làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể, gây phản tác dụng giảm cân.

Bên cạnh đó, Hormone GLP-1 sinh ra từ thực phẩm tự nhiên có hoạt lực yếu và phân hủy nhanh hơn nhiều so với hoạt chất trong các loại thuốc tiêm kê đơn. Những người mắc bệnh béo phì, tiểu đường hoặc hội chứng rối loạn chuyển hóa cần tham vấn ý kiến bác sĩ điều trị thay vì tự ý áp dụng các công thức truyền tai trên mạng xã hội.