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Thế lực tiền số gom trăm tấn vàng, vượt các Ngân hàng Trung ương

(VTC News) -

Gã khổng lồ tiền số Tether đang gây chấn động toàn cầu khi âm thầm gom hàng trăm tấn vàng, vượt qua hàng loạt Ngân hàng Trung ương lớn.

VTC News
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