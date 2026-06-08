Hiện trạng dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai sau 3 năm thi công

Dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 11 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối tại mố B cầu Nhơn Trạch, có tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng, được khởi công từ 18/6/2023.Mặc dù nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, tiến độ chung của dự án vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Phước An), các đơn vị thi công đang triển khai hạng mục đường dẫn các lối ra, vào kết nối với tuyến cao tốc. Tuy nhiên, hoạt động thi công tại đây diễn ra khá chậm so với kỳ vọng.
Trên tuyến chính dài khoảng 5 km, từ điểm đầu dự án đến nút giao ĐT25B, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ vạch đường đã được lắp đặt đồng bộ và sẵn sàng đưa vào khai thác khi đủ điều kiện.
Hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ vạch đường đã được lắp đặt đồng bộ và sẵn sàng đưa vào khai thác khi đủ điều kiện.
Trong khi đó, cầu vượt qua ĐT25C đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Tuy nhiên, do đường dẫn phía dưới dạ cầu và khu vực nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa hoàn thiện nên đơn vị thi công vẫn rào chắn, chưa cho phương tiện lưu thông nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ công tác thi công.
Tương tự, cầu vượt ĐT25B qua tuyến Vành đai 3 cũng đã hoàn thiện phần lớn khối lượng công việc.
Khu vực này vẫn được rào chắn để chờ hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi đưa vào khai thác đồng bộ.
Theo ghi nhận thực tế, dù dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích, tiến độ thi công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ở một số gói thầu quan trọng.
Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai đã có báo cáo về tình hình triển khai dự án thành phần 3. Theo đó, dự án có chiều dài 11,26 km, được đầu tư giai đoạn phân kỳ với quy mô 4 làn xe cao tốc.
Hiện dự án được triển khai thông qua 3 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 71,9% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói thầu số 26 xây dựng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao ĐT25C dài 2,2 km mới đạt 58,5% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 10% so với kế hoạch đề ra.
Gói thầu số 29 cũng đang chậm tiến độ khi giá trị thực hiện đạt 74,7%, thấp hơn 4,6% so với kế hoạch. Riêng gói thầu số 32, xây dựng đoạn từ nút giao ĐT25B đến cuối tuyến, đạt 77,9% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ khoảng 10,5%.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, tuyến chính của dự án đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025. Đối với các hạng mục còn lại thuộc gói thầu số 29 và 32, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6.
Riêng gói thầu số 26 đang chậm tiến độ, chủ đầu tư đã làm việc với Công ty CP Xây dựng Tân Nam và thống nhất bổ sung nhà thầu phụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến gói thầu này hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 30/9, đồng bộ với tiến độ chung của toàn bộ dự án.
Liên quan đến những khó khăn trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án cho biết việc thi công hệ thống thoát nước và đường đầu cầu tại khu vực nút giao hương lộ 19 đang gặp vướng mắc về mặt bằng. Theo đó, các hộ dân chỉ đồng ý cho thi công trên phần diện tích đã được bàn giao. Đối với phần diện tích "khoảng hở" chưa được bồi thường, người dân chưa thống nhất cho thi công và đề nghị cơ quan chức năng thông tin cụ thể phương án xử lý.
Trước thực tế này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, UBND xã Phước An cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch phối hợp tổ chức làm việc với người dân, thông tin rõ phương án xử lý đối với phần diện tích còn vướng mắc, đồng thời vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.
Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34km đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng.
Dự án chia thành 8 dự án thành phần gồm 4 dự án xây dựng và 4 dự án giải phóng mặt bằng. Một số đoạn được thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025.
Mục tiêu đặt ra là hoàn thành khoảng 40/70km tuyến chính cao tốc vào ngày 30/9/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/12/2026.