Hiện trạng dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai sau 3 năm thi công

Liên quan đến những khó khăn trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án cho biết việc thi công hệ thống thoát nước và đường đầu cầu tại khu vực nút giao hương lộ 19 đang gặp vướng mắc về mặt bằng. Theo đó, các hộ dân chỉ đồng ý cho thi công trên phần diện tích đã được bàn giao. Đối với phần diện tích "khoảng hở" chưa được bồi thường, người dân chưa thống nhất cho thi công và đề nghị cơ quan chức năng thông tin cụ thể phương án xử lý.