Mỹ cân nhắc mua quần đảo Chagos

(VTC News) -

Các quan chức Mỹ đang soạn thảo đề xuất nhằm bỏ qua Anh và tự mình đạt được thỏa thuận để giành quyền kiểm soát quần đảo Chagos.

Theo báo cáo, kế hoạch này nằm trong số nhiều phương án đang được Nhà Trắng soạn thảo, đưa ra nhiều lựa chọn thay thế cho việc Thủ tướng Anh Keir Starmer nhượng chủ quyền đối với quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương cho Mauritius.

Toàn cảnh Diego Garcia - đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos nhìn từ trên không. (Ảnh: AP)

"Tổng thống Donald Trump luôn nhất quán với lập trường Vương quốc Anh không nên nhượng lại Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, bao gồm căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên đảo san hô Diego Garcia. Vị trí chiến lược của Diego Garcia ở Ấn Độ Dương biến nơi đây thành căn cứ quân sự quan trọng và không thể thiếu, có ý nghĩa to lớn đối với an ninh quốc gia của Mỹ", quan chức Mỹ nói với Reuters.

Thời gian qua, Mỹ vẫn thường xuyên thảo luận với Anh để duy trì vai trò của hòn đảo này như nền tảng an ninh khu vực.

Hồi tháng 4, chính phủ Anh tạm dừng thỏa thuận nhượng chủ quyền đối với quần đảo Chagos, nơi đặt căn cứ không quân Diego Garcia của Mỹ và Anh, điều này bị ông Trump chỉ trích khi ông cho rằng đây là "sai lầm lớn".

“Tôi hiểu thỏa thuận mà Thủ tướng Starmer đã đạt được, theo nhiều người là thỏa thuận tốt nhất mà ông ấy có thể làm được. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận cho thuê này, trong tương lai, bị đổ vỡ hoặc có ai đó đe dọa hoặc gây nguy hiểm cho hoạt động và lực lượng quân sự của Mỹ tại căn cứ của chúng tôi, tôi giữ quyền bảo vệ quân sự và củng cố sự hiện diện của Mỹ tại Diego Garcia", ông Trump nói.

Ông Trump cũng mô tả căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trên Diego Garcia, đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos là cơ sở chiến lược ở Ấn Độ Dương có tầm quan trọng lớn đối với an ninh quốc gia của Mỹ và nhiều hoạt động quân sự toàn cầu.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Anh trao trả quần đảo Chagos - một trong những lãnh thổ hải ngoại cuối cùng của nước này. Năm 2019, Tòa án Công lý Quốc tế khuyến nghị Anh trả lại những hòn đảo này. Cùng năm đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng bỏ phiếu kêu gọi Anh rút khỏi đây.