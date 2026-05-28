Trào lưu tổ chức tiệc ăn mừng phẫu thuật nâng ngực và sửa mũi của giới trẻ

Từng là chủ đề khiến nhiều người e dè và né tránh, phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây đang được một bộ phận giới trẻ xem như cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Không chỉ công khai chia sẻ quá trình “dao kéo”, nhiều người còn tổ chức các bữa tiệc để ăn mừng kết quả nâng ngực hay sửa mũi, biến trải nghiệm cá nhân thành sự kiện vui vẻ với bạn bè.

Giới trẻ biến phẫu thuật thẩm mỹ thành dịp ăn mừng

Savahnah Pierre (28 tuổi, Mỹ) quyết định tổ chức bữa tiệc đặc biệt sau khi phẫu thuật nâng ngực vào năm 2025. Sau ca mổ, bạn bè liên tục hỏi cô có hài lòng với kết quả hay không và cảm thấy thế nào về ngoại hình mới. Thay vì trả lời từng người, Pierre chọn cách công bố cùng lúc với tất cả.

“Tôi nghĩ, tại sao không tổ chức một bữa tiệc để mọi người cùng xem một lần?”, cô chia sẻ với The Post.

Savahnah Pierre đã tổ chức một bữa tiệc khoe ngực sau phẫu thuật để cho bạn bè thấy "vòng một" mới của mình.

Vào tháng 9/2025, Pierre mời khoảng 20 người bạn thân đến nhà riêng tại Fort Myers, bang Florida. Trong bữa tiệc mang chủ đề “tiết lộ kết quả nâng ngực”, cô đứng trước đám đông và cởi bỏ áo choàng để khoe vóc dáng mới của mình.

Pierre hiện làm việc trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội và tự nhận bản thân yêu thích các buổi tụ họp đông vui. “Tôi là người thích tiệc tùng và rất thích tổ chức tiệc. Mọi thứ chỉ mang tính vui vẻ, hơi châm biếm và thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời,” cô nói.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong số khách mời còn có cả bác sỹ phẫu thuật của cô. Pierre cho biết cô muốn mọi người được nhìn thấy "người nghệ sỹ đứng sau tác phẩm nghệ thuật”. Theo cô, bạn bè đều hào hứng và không cảm thấy khó chịu.

Sống tại Florida, Pierre cho rằng môi trường xung quanh cô khá cởi mở với chuyện làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ: “Tôi nghĩ mọi người ở đây rất thoải mái khi nói về việc họ đã làm gì để đẹp hơn và chăm chút ngoại hình ra sao. Tôi chưa bao giờ ngần ngại chia sẻ điều đó".

Pierre cởi bỏ chiếc áo choàng trước mặt bạn bè để khoe kết quả phẫu thuật thẩm mỹ.

Xu hướng lan rộng từ TikTok

Pierre cho biết, ý tưởng tổ chức tiệc xuất phát từ TikTok, nơi ngày càng xuất hiện nhiều video ghi lại các buổi công khai kết quả phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực hay sửa mũi. Theo nhiều người trẻ, điều này cho thấy thế hệ Z đang dần loại bỏ cảm giác xấu hổ từng gắn liền với việc can thiệp thẩm mỹ.

Tại Hoboken (bang New Jersey, Mỹ), Sofija Tasevska cũng tổ chức một bữa tiệc tương tự dành cho người chị em song sinh 28 tuổi và cô bạn thân 27 tuổi sau khi họ cùng sang Thổ Nhĩ Kỳ để nâng mũi.

“Họ chỉ yêu cầu một chiếc bánh kem thôi, nhưng tôi đã biến nó thành cả bữa tiệc. Chúng tôi vốn hơi quá đà một chút và thường thích đùa cợt về mọi thứ", cô nhớ lại.

Khi hai nhân vật chính vẫn còn phải băng bó, họ bất ngờ khi thấy 8 người bạn đang chờ sẵn cùng bóng bay ghép thành dòng chữ “tạm biệt mũi” và chiếc bánh kem với câu đùa “Mũi mới, ai đây?”.

Sofija Tasevska nướng chiếc bánh "Mũi mới, ai đây?" dành tặng chị gái và người bạn thân nhất của mình.

Không dừng lại ở đó, Tasevska, vốn làm việc trong ngành công nghiệp làm đẹp, còn tự làm những chiếc mũi bằng chocolate bằng khuôn riêng để trang trí cho bữa tiệc. Theo cô, tất cả chỉ đơn giản là để vui vẻ và không ai cảm thấy bị xúc phạm.

“Mọi người chỉ đang tận hưởng không khí vui vẻ và không ai tỏ ra khó chịu về bất cứ điều gì", cô nói. Ngay cả trò chơi trẻ em quen thuộc “Ghép mũi vào mặt” cũng được nhóm bạn biến tấu theo chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ.

Tasevska cho rằng xã hội hiện nay đã cởi mở hơn nhiều với các cuộc phẫu thuật làm đẹp. “Tôi nghĩ giờ đây mọi người minh bạch hơn về phẫu thuật thẩm mỹ và nhận ra rằng đây là điều nên được nhắc đến thay vì che giấu. Mọi người hiện đều thẳng thắn thừa nhận chuyện đó", cô chia sẻ.

“Không còn cảm thấy xấu hổ”

Matthew Alhafez (27 tuổi, sống tại Los Angeles, Mỹ) cũng là một trong những người hưởng ứng xu hướng này. Anh cho biết từ nhỏ, khi lớn lên ở Syria, chiếc mũi đẹp thường được xem là “biểu tượng địa vị”, vì vậy anh luôn muốn phẫu thuật thẩm mỹ mũi.

Hai năm trước, Alhafez quyết định thực hiện mong muốn của mình và sau đó tổ chức bữa tiệc ăn mừng cùng bạn bè. “Mọi thứ bắt đầu như một trò đùa. Nhưng thực ra, việc ăn mừng bất kỳ thành tựu hay cột mốc nào, dù có ngớ ngẩn đến đâu, vẫn luôn là điều tốt đẹp", anh nói và nhấn mạnh rằng bữa tiệc mang tính châm biếm.

Matthew Alhafez mặc chiếc áo có dòng chữ "vẻ đẹp tự nhiên" đến bữa tiệc tiết lộ ca phẫu thuật nâng mũi của mình.

Bạn bè của Alhafez còn mang tới một chiếc bánh kem có dòng chữ “vẻ đẹp tự nhiên”, trùng với khẩu hiệu được in trên áo của anh trong buổi tiệc. Nhìn lại sự kiện đó, Alhafez cho rằng nó phản ánh sự thay đổi trong suy nghĩ của thế hệ trẻ về phẫu thuật thẩm mỹ.

“Trước đây, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ từng khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ. Bữa tiệc ấy cho thấy tôi đã thay đổi suy nghĩ và không còn thấy xấu hổ về điều đó nữa. Thế hệ Z có xu hướng hài hước hóa những điều mà trước đây người ta thường ngại nhắc tới", anh nói.