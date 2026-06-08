Mách bạn 6 quán cà phê có góc check-in đẹp nhất Hạ Long

(VTC News) -

Hạ Long không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới, mà còn dần trở thành tâm điểm của những tín đồ đam mê xê dịch nhờ vô vàn góc "sống ảo" mang đậm chất riêng và ngắm hoàng hôn rực rỡ bên bờ di sản.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi chữa lành và muốn lấp đầy bộ nhớ điện thoại bằng những khung hình "triệu like", hãy cùng điểm qua tọa độ 6 quán cà phê cực chill tại Hạ Long dưới đây, những cái tên xuất sắc mà bạn nhất định không thể bỏ lỡ.

Sun Garden Coffee & Restaurant Hạ Long: Điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất bên Vịnh Di Sản

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên cung đường Kỳ Quan sầm uất, ngay sát cạnh Vinpearl Đảo Rều, Sun Garden Coffee & Restaurant Hạ Long không chỉ là một điểm đến, mà là một tổ hợp trải nghiệm giải trí và ẩm thực đẳng cấp.

Nơi đây kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của Vịnh Hạ Long và các dịch vụ tiện ích hàng đầu, hứa hẹn mang đến cho du khách những khoảnh khắc thăng hoa và trọn vẹn nhất.

Dưới đây là những dấu ấn khiến Sun Garden trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ:

Tọa độ ngắm hoàng hôn "đỉnh" bậc nhất Vịnh Hạ Long: Với tầm nhìn không vật cản hướng thẳng ra mặt vịnh êm đềm, Sun Garden là vị trí hoàn hảo để bạn chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc mặt trời nhuộm vàng rực rỡ cả vùng biển trời khi chiều buông.

View ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Hạ Long tại Sun Garden Cafe & Restaurant.

Bối cảnh check-in đậm chất văn học: Điểm nhấn độc đáo thu hút giới trẻ chính là mô hình hai chiếc thuyền buồm đỏ lớn kiêu hãnh vươn mình trên bãi cát. Góc sống ảo này không chỉ lên hình cực kỳ ấn tượng mà còn khơi gợi nguồn cảm hứng đầy lãng mạn từ những tác phẩm văn học kinh điển như "Cánh buồm đỏ thắm".

Tạo cảnh cánh buồm đỏ thắm ngay bãi biển của Sun Garden.

Tổ hợp không gian trải dài 150m mặt biển: Sở hữu chiều dài bãi biển ấn tượng, Sun Garden được quy hoạch thông minh với một bên là khu vực nhà hàng sang trọng, một bên là không gian cà phê mở, đón trọn những cơn gió biển mát rượi, mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối.

Hành trình ẩm thực đánh thức vị giác: Khách hàng sẽ được phục vụ trọn gói với thực đơn hải sản, món ăn siêu ngon và giữ nguyên độ tươi mới. Bên cạnh đó, menu đồ uống đa dạng được pha chế theo những công thức độc quyền chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.

Set trà chiều lãng mạn của Sun Garden.

Công năng linh hoạt, sức chứa khổng lồ: Với lợi thế không gian rộng mở, khi ghép nối, khu vực này có thể phục vụ cùng lúc lên tới hàng ngàn khách. Đây là lựa chọn lý tưởng đáp ứng mọi quy mô, từ những buổi tụ họp nhóm nhỏ ấm cúng cho đến các đại tiệc doanh nghiệp hay sự kiện hoành tráng.

Dịch vụ trang trí tiệc cá nhân hóa: Để biến những ngày kỷ niệm trở nên vô giá, nhà hàng cung cấp dịch vụ hỗ trợ trang trí bối cảnh chuyên nghiệp. Bạn sẽ có một không gian tiệc tùng mang đậm dấu ấn cá nhân, lãng mạn và đầy cảm xúc ngay trên bờ biển thơ mộng.

Không gian lãng mạn dành cho các cặp đôi.

Dù bạn đang tìm kiếm một góc nhỏ yên bình để nhâm nhi ly nước hay một địa điểm tổ chức sự kiện xứng tầm, Sun Garden Coffee & Restaurant Hạ Long chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.

Plume Camping Coffee & BBQ Hạ Long: Điểm hẹn thơ mộng bên bờ di sản

Nằm trên cung đường Kỳ Quan tuyệt đẹp và chỉ cách Vinpearl Đảo Rều chừng 500m, Plume Camping Coffee & BBQ Hạ Long mang đến một không gian cắm trại kết hợp ẩm thực vô cùng độc đáo. Không ồn ào hay náo nhiệt, nơi đây tựa như một trạm dừng chân bình yên, lãng mạn và đầy phong cách dành riêng cho những tâm hồn yêu biển.

Bữa tiệc thịt nướng lãng mạn bên bờ biển tại Plume Camping.

Dưới đây là những trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại Plume Camping:

Dịch vụ cá nhân hóa tận tâm: Plume ghi điểm tuyệt đối bởi sự linh hoạt và sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng. Nơi đây là địa điểm "vàng" để thiết kế những bữa tiệc cầu hôn bất ngờ hay các sự kiện kỷ niệm đầy lãng mạn, giúp các cặp đôi lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc vô giá bên bờ Vịnh di sản.

Lều riêng nhỏ xinh, riêng tư: Dành riêng cho những cặp đôi đang tìm kiếm một thế giới của riêng mình, quán sở hữu những căn lều được thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn nhưng vẫn vô cùng ấm áp và tinh tế.

Thực đơn nướng BBQ bãi biển đẳng cấp: Nhắc đến Plume là phải nhắc đến những bữa tiệc nướng BBQ thơm lừng bên bờ biển. Bạn có thể tự thưởng cho mình những phần steak mọng nước, nhâm nhi cùng ly rượu vang nồng nàn, hoặc thả hồn thư giãn với những set trà chiều mang đậm chất thơ.

Nhà hàng sẵn sàng thiết kế không gian lãng mạn cho bữa tiệc của bạn.

Không gian gắn kết và nghệ thuật: Cách bài trí của quán cực kỳ phù hợp cho những buổi họp mặt thân mật của hội bạn thân. Đặc biệt, đây còn là nơi thăng hoa của những bữa tiệc âm nhạc mộc mạc, nơi bạn có thể chìm đắm trong tiếng đàn du dương và những bước nhảy lãng mạn trên cát.

Trạm sạc năng lượng lý tưởng: Với lợi thế bãi biển ngay phía trước cho phép du khách tự do tắm mát và vui chơi, Plume Camping trở thành chốn nghỉ dưỡng hoàn hảo để bạn nạp lại năng lượng sau một ngày dài hoạt động.

Nhà hàng sẵn sàng thiết kế không gian lãng mạn cho bữa tiệc của bạn.

Nếu bạn cần một không gian vừa đủ chill để xõa cùng bạn bè, vừa đủ lãng mạn để hâm nóng tình cảm, Plume Camping Coffee & BBQ chắc chắn là tọa độ không thể bỏ lỡ tại Hạ Long.

La Luna Coffee Hạ Long

Nằm tọa lạc tại đồi Monaco (số 780 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy), La Luna Coffee Hạ Long được du khách ưu ái ví như một "Đà Lạt thu nhỏ" đầy lãng mạn giữa lòng đô thị. Quán sở hữu diện tích vô cùng rộng lớn lên đến 1 hecta, mang đến một không gian thiết kế mở hoàn hảo, giao hòa trọn vẹn cùng thiên nhiên bao la.

Bước tới đây, bạn chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi những đồi thông xanh mát mẻ, chiếc cầu gỗ mộc mạc và đặc biệt là khu vườn hoa cẩm tú cầu bung nở rực rỡ suốt bốn mùa. Từ khu vực ban công hướng biển và đồi của La Luna, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Mở cửa từ 7h30 đến 22h00 mỗi ngày, đây là điểm đến lý tưởng để các nhóm bạn, gia đình thư giãn và chụp những bộ ảnh sống ảo để đời.

Rock King Coffee

Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm mới lạ tại thành phố di sản, Rock King Coffee chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những ấn tượng khó quên. Nằm tại khu vực Hùng Thắng, nơi đây ghi điểm tuyệt đối bởi phong cách thiết kế vô cùng độc đáo, tựa như một "thủy cung thu nhỏ" ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Điểm nhấn đắt giá nhất của quán chính là khu vực hồ cá Koi rực rỡ sắc màu, nơi khách hàng có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng. Đặc biệt, nhờ hệ thống ánh sáng lung linh đầy nghệ thuật, không gian mang đến trải nghiệm thị giác như một khu vườn dưới nước thực thụ tại Singapore.

Bên cạnh thực đơn vô cùng phong phú, quán còn tinh tế bố trí một khu vui chơi riêng biệt cho trẻ nhỏ. Với khung giờ hoạt động từ 7h đến 23h, Rock King là lựa chọn hoàn hảo cho mọi lứa tuổi.

LAIKA Cafe Hạ Long

LAIKA Cafe Hạ Long tự hào là một trong những điểm dừng chân sở hữu tầm nhìn "triệu đô" không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Quảng Ninh. Nằm ở vị trí đắc địa ngay trên con đường Kỳ Quan sầm uất thuộc khu vực Bãi Cháy, quán mang đến cho khách hàng một không gian kiến trúc đầy chất nghệ thuật.

Thiết kế tại LAIKA là sự giao thoa tinh tế giữa các tông màu ấm cúng, không gian rộng mở đón gió và những mảng cây xanh tươi mát. Khu vực ban công và không gian tầng thượng chính là tọa độ lý tưởng nhất để bạn có thể thu trọn vẹn vẻ đẹp lung linh của biển Bãi Cháy vào tầm mắt.

Không chỉ có view ngắm cảnh xuất sắc, LAIKA còn chinh phục thực khách bằng menu đồ uống vô cùng sáng tạo, khu vực đỗ xe cực kỳ rộng rãi cùng tiện ích vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ.

Thông Zeo

Sẽ là một sự nuối tiếc lớn nếu bạn ghé thăm Quảng Ninh mà lại bỏ lỡ Thông Zeo – một điểm hẹn độc đáo mang đến làn gió tươi mới cho du lịch Hạ Long. Nằm tĩnh lặng trên một ngọn đồi thuộc khu B, đường Hải Quân (phường Bãi Cháy), không gian nơi đây hiện lên đầy thơ mộng, mang đến cảm giác chân thực như đang "đi Đà Lạt giữa lòng thành phố biển".

Bước chân đến Thông Zeo, du khách sẽ ngay lập tức bị chinh phục bởi lối kiến trúc nhà gỗ vô cùng ấm áp, được bao bọc bởi khu rừng thông xanh ngát rì rào. Sự kết hợp khéo léo giữa nét mộc mạc của núi rừng và tầm nhìn hướng thẳng ra vùng biển mênh mông đã tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.

Với mức giá vào cổng khoảng 80.000 VNĐ mỗi người (đã bao gồm một món đồ uống), bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời từ 7h đến 23h hàng ngày.