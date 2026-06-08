Mách bạn 6 quán cà phê có góc check-in đẹp nhất Hạ Long

Hạ Long không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới, mà còn dần trở thành tâm điểm của những tín đồ đam mê xê dịch nhờ vô vàn góc "sống ảo" mang đậm chất riêng và ngắm hoàng hôn rực rỡ bên bờ di sản.
Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi chữa lành và muốn lấp đầy bộ nhớ điện thoại bằng những khung hình "triệu like", hãy cùng điểm qua tọa độ 6 quán cà phê cực chill tại Hạ Long dưới đây, những cái tên xuất sắc mà bạn nhất định không thể bỏ lỡ.
Sun Garden Coffee & Restaurant Hạ Long: Điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất bên Vịnh Di Sản
Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên cung đường Kỳ Quan sầm uất, ngay sát cạnh Vinpearl Đảo Rều, Sun Garden Coffee & Restaurant Hạ Long không chỉ là một điểm đến, mà là một tổ hợp trải nghiệm giải trí và ẩm thực đẳng cấp.
Nơi đây kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của Vịnh Hạ Long và các dịch vụ tiện ích hàng đầu, hứa hẹn mang đến cho du khách những khoảnh khắc thăng hoa và trọn vẹn nhất.
Dưới đây là những dấu ấn khiến Sun Garden trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ:
Dù bạn đang tìm kiếm một góc nhỏ yên bình để nhâm nhi ly nước hay một địa điểm tổ chức sự kiện xứng tầm, Sun Garden Coffee & Restaurant Hạ Long chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.
Plume Camping Coffee & BBQ Hạ Long: Điểm hẹn thơ mộng bên bờ di sản
Nằm trên cung đường Kỳ Quan tuyệt đẹp và chỉ cách Vinpearl Đảo Rều chừng 500m, Plume Camping Coffee & BBQ Hạ Long mang đến một không gian cắm trại kết hợp ẩm thực vô cùng độc đáo. Không ồn ào hay náo nhiệt, nơi đây tựa như một trạm dừng chân bình yên, lãng mạn và đầy phong cách dành riêng cho những tâm hồn yêu biển.
Dưới đây là những trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại Plume Camping:
Nếu bạn cần một không gian vừa đủ chill để xõa cùng bạn bè, vừa đủ lãng mạn để hâm nóng tình cảm, Plume Camping Coffee & BBQ chắc chắn là tọa độ không thể bỏ lỡ tại Hạ Long.
La Luna Coffee Hạ Long
Nằm tọa lạc tại đồi Monaco (số 780 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy), La Luna Coffee Hạ Long được du khách ưu ái ví như một "Đà Lạt thu nhỏ" đầy lãng mạn giữa lòng đô thị. Quán sở hữu diện tích vô cùng rộng lớn lên đến 1 hecta, mang đến một không gian thiết kế mở hoàn hảo, giao hòa trọn vẹn cùng thiên nhiên bao la.
Bước tới đây, bạn chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi những đồi thông xanh mát mẻ, chiếc cầu gỗ mộc mạc và đặc biệt là khu vườn hoa cẩm tú cầu bung nở rực rỡ suốt bốn mùa. Từ khu vực ban công hướng biển và đồi của La Luna, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
Mở cửa từ 7h30 đến 22h00 mỗi ngày, đây là điểm đến lý tưởng để các nhóm bạn, gia đình thư giãn và chụp những bộ ảnh sống ảo để đời.
Rock King Coffee
Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm mới lạ tại thành phố di sản, Rock King Coffee chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những ấn tượng khó quên. Nằm tại khu vực Hùng Thắng, nơi đây ghi điểm tuyệt đối bởi phong cách thiết kế vô cùng độc đáo, tựa như một "thủy cung thu nhỏ" ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Điểm nhấn đắt giá nhất của quán chính là khu vực hồ cá Koi rực rỡ sắc màu, nơi khách hàng có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng. Đặc biệt, nhờ hệ thống ánh sáng lung linh đầy nghệ thuật, không gian mang đến trải nghiệm thị giác như một khu vườn dưới nước thực thụ tại Singapore.
Bên cạnh thực đơn vô cùng phong phú, quán còn tinh tế bố trí một khu vui chơi riêng biệt cho trẻ nhỏ. Với khung giờ hoạt động từ 7h đến 23h, Rock King là lựa chọn hoàn hảo cho mọi lứa tuổi.
LAIKA Cafe Hạ Long
LAIKA Cafe Hạ Long tự hào là một trong những điểm dừng chân sở hữu tầm nhìn "triệu đô" không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Quảng Ninh. Nằm ở vị trí đắc địa ngay trên con đường Kỳ Quan sầm uất thuộc khu vực Bãi Cháy, quán mang đến cho khách hàng một không gian kiến trúc đầy chất nghệ thuật.
Thiết kế tại LAIKA là sự giao thoa tinh tế giữa các tông màu ấm cúng, không gian rộng mở đón gió và những mảng cây xanh tươi mát. Khu vực ban công và không gian tầng thượng chính là tọa độ lý tưởng nhất để bạn có thể thu trọn vẹn vẻ đẹp lung linh của biển Bãi Cháy vào tầm mắt.
Không chỉ có view ngắm cảnh xuất sắc, LAIKA còn chinh phục thực khách bằng menu đồ uống vô cùng sáng tạo, khu vực đỗ xe cực kỳ rộng rãi cùng tiện ích vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ.
Thông Zeo
Sẽ là một sự nuối tiếc lớn nếu bạn ghé thăm Quảng Ninh mà lại bỏ lỡ Thông Zeo – một điểm hẹn độc đáo mang đến làn gió tươi mới cho du lịch Hạ Long. Nằm tĩnh lặng trên một ngọn đồi thuộc khu B, đường Hải Quân (phường Bãi Cháy), không gian nơi đây hiện lên đầy thơ mộng, mang đến cảm giác chân thực như đang "đi Đà Lạt giữa lòng thành phố biển".
Bước chân đến Thông Zeo, du khách sẽ ngay lập tức bị chinh phục bởi lối kiến trúc nhà gỗ vô cùng ấm áp, được bao bọc bởi khu rừng thông xanh ngát rì rào. Sự kết hợp khéo léo giữa nét mộc mạc của núi rừng và tầm nhìn hướng thẳng ra vùng biển mênh mông đã tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.
Với mức giá vào cổng khoảng 80.000 VNĐ mỗi người (đã bao gồm một món đồ uống), bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời từ 7h đến 23h hàng ngày.