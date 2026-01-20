(VTC News) -

Dịp Tết Nguyên đán, việc trang trí ban công không chỉ làm đẹp cho căn nhà mà còn mang ý nghĩa đón tài lộc, may mắn, tạo cảm giác ấm áp, tươi mới. Chỉ cần một chút sáng tạo và tinh tế, ban công hoàn toàn có thể trở thành góc xuân rực rỡ, tràn đầy không khí Tết.

Mang sắc xuân với hoa và cây cảnh

Hoa luôn là lựa chọn hàng đầu khi trang trí ban công ngày Tết. Với không gian nhỏ, nên ưu tiên những chậu cây vừa tầm, dễ chăm sóc như cúc mâm xôi, mai chiếu thủy, quất mini, đào bonsai hay các loại hoa treo như dạ yến thảo, phong lữ.

Sự kết hợp hài hòa giữa sắc vàng, đỏ và hồng – những gam màu đặc trưng của Tết, giúp ban công trở nên tươi sáng, rộn ràng.

Ban công ngập hoa mang sắc xuân về nhà. (Ảnh: Greenmore)

Ngoài ra, cây xanh lá đậm như trúc, vạn niên thanh hay kim tiền còn mang ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho sự bền vững và tài lộc trong năm mới.

Trang trí bằng đèn và phụ kiện ánh sáng

Ánh sáng là “gia vị” quan trọng để ban công trở nên lung linh vào buổi tối. Dây đèn LED nhỏ quấn quanh lan can, treo dọc theo trần hoặc đan xen giữa các chậu cây sẽ tạo hiệu ứng ấm áp, gần gũi.

Gia chủ có thể chọn đèn ánh vàng để giữ nét truyền thống hoặc đèn đổi màu nhẹ nhàng để tăng phần sinh động. Những chiếc lồng đèn đỏ, đèn giấy hoa văn Tết cũng là điểm nhấn quen thuộc, giúp ban công vừa nổi bật vừa mang đậm không khí xuân.

Phụ kiện Tết truyền thống

Không cần quá cầu kỳ, chỉ vài chi tiết mang đậm dấu ấn Tết cũng đủ làm ban công khác biệt. Câu đối đỏ treo dọc tường, dây treo chữ “Phúc – Lộc – Thọ”, phong bao lì xì nhỏ xinh gắn trên cành cây hay lan can đều gợi cảm giác sum vầy, may mắn.

Ban công trang trí với phụ kiện đậm sắc Tết. (Ảnh: Vietnammoi)

Với những gia đình yêu phong cách tối giản, có thể chọn phụ kiện tông màu trung tính, họa tiết nhẹ nhàng để ban công vẫn tinh tế mà không bị rối mắt.

Biến ban công thành góc thư giãn

Dịp Tết, ban công có thể được biến thành một góc thư giãn lý tưởng để tận hưởng không khí xuân theo cách rất riêng. Chỉ cần một bộ bàn ghế nhỏ gọn, vài chiếc gối tựa mang gam màu đỏ, vàng ấm áp cùng chậu hoa mai, hoa cúc hay quất mini, ban công đã trở nên gần gũi và tràn đầy sắc Tết.

(Ảnh: Xaynhasaigon)

Ánh đèn vàng dịu treo dọc lan can giúp không gian thêm ấm cúng vào buổi tối, thích hợp để nhâm nhi tách trà, đọc vài trang sách hoặc trò chuyện cùng người thân.

Phong cách hiện đại xen truyền thống

Xu hướng trang trí ban công Tết những năm gần đây là sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống. Bên cạnh hoa mai, hoa đào quen thuộc, nhiều gia đình chọn thêm các vật liệu như mây tre, gỗ, gốm sứ thủ công để tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc.

Một chậu gốm men nâu, vài giỏ tre đựng cây hay tấm thảm nhỏ họa tiết Á Đông cũng đủ để ban công mang hơi thở Tết xưa nhưng vẫn phù hợp với không gian sống hiện đại.