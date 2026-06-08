Đổ Coca-cola xuống bồn cầu có tác dụng gì?

(VTC News) -

Trong nhịp sống hiện đại, việc tìm kiếm các phương pháp vệ sinh nhà cửa thân thiện với môi trường, hạn chế hóa chất độc hại đang trở thành xu hướng tất yếu. Mẹo sử dụng Coca-cola để làm sạch bồn cầu đã được lan truyền rộng rãi trên nhiều diễn đàn, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cơ chế vận hành đằng sau hiện tượng này. Đứng ở góc độ khoa học vật liệu và hóa học, sức mạnh làm sạch của Coca-cola hoàn toàn không đến từ một phép màu, mà bắt nguồn từ bảng thành phần mang tính axit đặc trưng của nó.

Cụ thể, thức uống có ga này chứa ba loại axit cơ bản: Axit cacbonic được tạo ra từ quá trình sục khí CO2 vào nước, Axit Citric (chiết xuất vị chua tự nhiên) và đặc biệt nhất là axit photphoric. Tổng hòa của các thành phần này tạo ra một dung dịch có độ pH dao động trong khoảng từ 2.5 đến 3.2.

Đây là một môi trường axit nhẹ. Khi được tiếp xúc với các mảng bám khoáng chất trong bồn cầu, hỗn hợp axit này lập tức đóng vai trò như một dung môi sinh học, kích hoạt các phản ứng phân rã mà không làm tổn hại đến lớp men sứ cao cấp.

Mẹo đổ Coca-cola xuống bồn cầu đem lại tác dụng làm sạch bất ngờ. (Ảnh: SH)

3 tác dụng khi dùng Coca-cola làm sạch bồn cầu

Việc đổ dung dịch này xuống bồn cầu không nhằm mục đích thông tắc các dị vật lớn, mà tập trung vào việc giải quyết các khiếm khuyết trên bề mặt. Khi được ủ đủ thời gian, Coca-cola mang lại ba tác dụng cốt lõi:

- Phân rã mảng bám cặn vôi: Nguồn nước sinh hoạt gia đình thường chứa nhiều ion canxi và magie (nước cứng). Qua thời gian, chúng kết tủa tạo thành các lớp màng canxi cacbonat ố vàng, bám chặt quanh thành bồn cầu và khu vực đọng nước. Khi axit photphoric trong Coca-cola tiếp xúc với lớp cặn vôi này, nó sẽ từ từ bẻ gãy các liên kết hóa học, biến khối khoáng chất cứng nhắc thành các muối hòa tan, giúp bề mặt sứ lấy lại vẻ sáng bóng nguyên bản.

- Đánh bay các vòng rỉ sét cứng đầu: Khu vực xả nước của bồn cầu đôi khi xuất hiện các vệt ố màu nâu đỏ. Đây là hiện tượng rỉ sét do các chi tiết kim loại bên trong két nước bị oxy hóa và trôi xuống. Axit photphoric là khắc tinh tự nhiên của rỉ sét, nó phản ứng với oxit sắt để tạo ra photphat sắt có thể hòa tan trong nước. Nhờ đó, các vết rỉ sét sẽ dễ dàng bị cuốn trôi chỉ sau vài thao tác chà nhẹ.

- Tác động cơ học từ bọt khí CO2: Bên cạnh phản ứng hóa học, hiện tượng sủi bọt khí của nước có gas cũng tạo ra những tác động cơ học vi mô. Hàng triệu bọt khí CO2 khi nổi lên sẽ tạo ra lực đẩy vật lý, luồn lách vào những khe rãnh nhỏ nhất trên bề mặt sứ để kéo các phân tử chất bẩn lỏng lẻo bong ra ngoài.

Cách dùng coca-cola làm sạch bồn cầu

Vì Coca-Cola là một axit rất nhẹ so với các hóa chất công nghiệp chứa Clo hay HCl, nên thời gian phản ứng là yếu tố quyết định sự thành bại. Để đạt được hiệu quả tối đa, bạn nên thực hiện theo quy trình 4 bước sau:

Bước 1: Rót dọc theo thành bồn cầu: Chuẩn bị 1 lon hoặc 1 chai Coca-cola (khoảng 300ml - 500ml). Mở nắp và từ từ rót dung dịch dọc theo vành trên cùng của bồn cầu để nước chảy tràn đều qua các lỗ xả, bao phủ toàn bộ những khu vực bị ố vàng.

Bước 2: Bắt đầu quá trình ủ - đây là bước quan trọng nhất. Tuyệt đối không xả nước ngay. Hãy đậy nắp bồn cầu lại và giữ nguyên ít nhất từ 1 đến 2 tiếng. Nếu bồn cầu đóng cặn quá dày, lời khuyên từ các chuyên gia là hãy ủ dung dịch này qua đêm.

Bước 3: Tác động vật lý: Sáng hôm sau, khi các liên kết của mảng bám đã bị axit làm suy yếu, bạn chỉ cần dùng một chiếc cọ bồn cầu chà xát nhẹ nhàng quanh thành. Bạn sẽ thấy các lớp cặn bẩn bong ra dễ dàng mà không cần phải dùng lực quá mạnh.

Bước 4: Nhấn nút xả nước để tống khứ mọi mảng bám, trả lại sự sáng bóng cho thiết bị.

Lưu ý khi áp dụng mẹo đổ Coca-cola xuống bồn cầu

Dù là một giải pháp an toàn và tiện lợi, phương pháp làm sạch bằng nước ngọt có ga vẫn tồn tại những ranh giới nhất định mà người dùng cần thấu hiểu để tránh những kỳ vọng sai lầm. Thứ nhất, Coca-cola không có tính năng diệt khuẩn. Nó không thể thay thế các loại dung dịch khử trùng chuyên dụng trong việc tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh yếm khí hay nấm mốc trong phòng tắm. Nó chỉ đơn thuần là một chất tẩy cặn vô cơ.

Thứ hai, các loại Coca-cola thông thường chứa một hàm lượng đường hóa học lớn. Nếu sau khi ngâm, bạn không chà xát và xả nước thật kỹ, lớp đường này sẽ đọng lại trên mặt sứ, trở thành nguồn thức ăn hoàn hảo thu hút vi khuẩn và kiến sinh sôi. Mẹo nhỏ là hãy sử dụng diet coke hoặc coca zero. Các dòng sản phẩm không đường này vẫn chứa đầy đủ các axit cần thiết và hệ thống tạo ga để làm sạch cặn bẩn, nhưng lại triệt tiêu hoàn toàn rủi ro để lại dư lượng đường bám dính.

Dù không thể là giải pháp cho mọi vấn đề vệ sinh, nhưng hiểu rõ cơ chế bóc tách khoáng chất của Coca-cola sẽ cung cấp cho bạn thêm một công cụ an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường để duy trì không gian sống sạch đẹp.