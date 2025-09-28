(VTC News) -

Trong quá trình nấu nướng hằng ngày, chắc hẳn nhiều người từng gặp cảnh nồi bị cháy đen do quên tắt bếp hoặc lửa quá to. Những vết cháy bám dày, cứng đầu không chỉ làm nồi xoong trông xấu xí, mà còn khiến việc cọ rửa trở nên vất vả, tốn thời gian.

Vì sao coca có thể làm sạch nồi bị cháy?

Nhiều người thường dùng hóa chất tẩy rửa mạnh để xử lý đáy nồi bị cháy, nhưng nếu không cẩn thận có thể làm hỏng bề mặt nồi hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Ít ai biết rằng, ngay trong tủ lạnh gia đình lại có một “trợ thủ” vô cùng hữu ích – đó chính là nước ngọt có ga, đặc biệt là nước coca.

Coca chứa axit photphoric và hàm lượng đường cao, kết hợp với ga (CO2 hòa tan), tạo nên môi trường có khả năng làm mềm và phá vỡ các mảng bám cứng đầu. Axit trong coca giúp “ăn mòn” nhẹ nhàng lớp cháy khét bám vào đáy nồi, trong khi ga sủi bong bóng góp phần “đẩy” lớp cặn tách ra khỏi bề mặt kim loại. Nhờ đó, thay vì kỳ cọ mạnh tay đến trầy xước nồi, bạn chỉ cần ngâm với coca một thời gian rồi rửa lại là sạch bong.

Không những vậy, phương pháp này an toàn hơn so với việc dùng hóa chất tẩy rửa, không gây hại cho da tay và đặc biệt là không để lại mùi khó chịu. Đây là một mẹo dân gian đã được nhiều bà nội trợ áp dụng và truyền tai nhau, vừa rẻ tiền, vừa tiện lợi.

Mẹo làm sạch nồi bị cháy bằng coca cola vừa hiệu quả vừa rẻ tiền. (Ảnh minh họa: AI)

Cách làm sạch nồi bị cháy bằng coca

Để xử lý hiệu quả nồi cháy khét, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Chuẩn bị 1 - 2 lon coca (tùy kích thước nồi và mức độ cháy), nước rửa chén thông thường, miếng bọt biển hoặc bàn chải mềm. Lưu ý: Không nên dùng miếng sắt cọ xoong vì dễ làm trầy xước nồi.

Cho coca vào ngập phần đáy nồi bị cháy. Nếu phần cháy quá dày, bạn có thể dùng nhiều hơn để đảm bảo ngập hết bề mặt cần làm sạch.

Bạn có thể ngâm coca trực tiếp trong 1 – 2 giờ. Trong thời gian này, axit và ga trong coca sẽ từ từ làm bong lớp cháy. Một mẹo hiệu quả hơn là đặt nồi lên bếp lửa nhỏ, đun nóng coca đến khi sôi nhẹ trong 10 – 15 phút. Sức nóng kết hợp với axit sẽ khiến lớp cháy mềm ra nhanh chóng.

Sau khi ngâm hoặc đun, bạn dùng miếng bọt biển mềm chà nhẹ, các mảng cháy sẽ bong ra dễ dàng mà không cần tốn quá nhiều sức. Cuối cùng, bạn rửa sạch nồi bằng nước rửa chén để loại bỏ hoàn toàn cặn coca, đảm bảo nồi sáng bóng và không còn mùi ngọt.

Lưu ý khi làm sạch nồi bị cháy bằng coca

Không nên lạm dụng thường xuyên: Axit trong coca dù nhẹ nhưng nếu dùng liên tục có thể ảnh hưởng đến độ bền của kim loại, nhất là với các loại nồi chống dính.

Chỉ áp dụng cho vết cháy vừa và nhỏ: Với trường hợp nồi cháy quá nặng, lớp cặn dày, bạn có thể cần kết hợp thêm các phương pháp khác như dùng baking soda, giấm hoặc muối.

Bảo đảm an toàn cho tay: Coca không gây hại nhiều cho da, nhưng sau khi cọ rửa bạn vẫn nên rửa tay sạch để tránh cảm giác dính đường.

Không dùng cho nồi nhôm mỏng: Với nhôm mỏng, axit có thể khiến bề mặt bị xỉn màu nhanh hơn.

Ưu điểm của mẹo làm sạch nồi bị cháy bằng coca là dễ thực hiện (hầu như gia đình nào cũng có sẵn coca hoặc có thể mua ở cửa hàng, siêu thị), tiết kiệm chi phí so với dung dịch tẩy rửa chuyên dụng. So với các hóa chất tẩy rửa, coca thân thiện hơn với sức khỏe và không để lại mùi hăng khó chịu. Nếu biết cách kết hợp ngâm và đun nóng, nồi cháy đen có thể sạch bóng chỉ sau 20 – 30 phút.

Ngoài coca, một số loại nước ngọt có gas khác như Pepsi, 7Up, Fanta… cũng có thể dùng để làm sạch nồi bị cháy nhưng hiệu quả không bằng vì hàm lượng axit photphoric thấp hơn.