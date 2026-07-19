Đại Nghĩa cạo tóc trên sân khấu, tiết lộ lý do khiến khán giả lặng người

(VTC News) -

Tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 18/7 khép lại nửa đầu Công diễn 1 bảng Bạch Mã với nhiều cảm xúc. Trong đó, màn trình diễn Quá khứ còn lại gì của Nhà Củi Lửa trở thành tâm điểm khi MC Đại Nghĩa bất ngờ tự cạo mái tóc ngay trên sân khấu.

Đại Nghĩa cạo đầu ngay trên sân khấu trong tập 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Nhà Củi Lửa gồm Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It's Charles., Trịnh Thăng Bình và Will mang đến một tiết mục đậm màu sắc nội tâm, kể câu chuyện về hành trình đối diện với quá khứ và chữa lành những tổn thương.

Ở phần kết, Đại Nghĩa xuất hiện với chiếc tông đơ trên tay và trực tiếp cạo mái tóc của mình. Những lọn tóc thật rơi xuống sân khấu khiến cả khán phòng lặng đi. Phía dưới sân khấu, MC Anh Tuấn cúi xuống nhặt từng lọn tóc còn sót lại, trong khi nhiều "anh tài" đứng phía sau cánh gà không giấu được sự xúc động trước quyết định của đàn anh.

Chia sẻ sau tiết mục, Đại Nghĩa cho biết việc cạo đầu không đơn thuần là một chi tiết dàn dựng mà là quyết định anh đã suy nghĩ rất kỹ. Với một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, mái tóc cũng là một phần hình ảnh quen thuộc trước công chúng. Tuy nhiên, anh muốn dùng chính sự thay đổi ấy để truyền tải thông điệp của ca khúc.

Tiết mục "Quá khứ còn lại gì" của Nhà Củi Lửa.

Nam MC cho rằng mỗi người đều có quá khứ, từng mắc sai lầm hoặc trải qua những biến cố trong cuộc sống. Điều quan trọng không phải là níu giữ những điều đã qua, mà là có đủ dũng khí để bước tiếp, vượt qua giới hạn của bản thân và mở ra một chương mới tích cực hơn. Theo anh, khi dám buông bỏ, con người mới có thể tìm lại sự bình yên cho chính mình.

Khoảnh khắc nam MC cạo đầu nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Chỉ ít phút sau khi chương trình lên sóng, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước quyết định của Đại Nghĩa.

Dù vậy, Nhà Củi Lửa không thể giành vị trí dẫn đầu bảng Bạch Mã. Đinh Mạnh Ninh cho biết điều giá trị nhất mà cả nhóm nhận được không phải kết quả thắng thua, mà là hành trình cùng nhau tạo nên một tiết mục mang thông điệp tích cực, chạm đến cảm xúc của người xem.

Khép lại bảng đấu Bạch Mã là màn trình diễn Nhong nhong nhong của Nhà Làm Mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu. Từ ca khúc thiếu nhi quen thuộc, ba nghệ sĩ đã làm mới bằng một câu chuyện giàu cảm xúc về tình cha con, kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu và trải nghiệm đời thực của từng thành viên. Huỳnh Lập tiếp tục phát huy thế mạnh dàn dựng, tạo nên một tiết mục có màu sắc điện ảnh, trong khi Thái VG đưa những trải nghiệm làm cha và hành trình bảo vệ gia đình vào phần rap.

Tiết mục "Nhong nhong nhong" của nhà Làm Mạnh gây xúc động, nhiều khán giả rơi nước mắt.

Thái Lê Minh Hiếu đảm nhận những đoạn cao trào với quãng giọng khó, kiên trì thu âm nhiều giờ để hoàn thiện phần trình diễn. Tiết mục nhận số điểm cao nhất bảng Bạch Mã, giúp Nhà Làm Mạnh trở thành đội đầu tiên giành quyền an toàn sau nửa đầu Công diễn 1. Điều đó đồng nghĩa ba Nhà còn lại gồm Mỹ Nam, Ngoại Ô và Củi Lửa với 13 "anh tài" tạm thời rơi vào nhóm nguy hiểm, chờ kết quả sau khi bảng Hắc Mã hoàn thành phần tranh tài ở tập tiếp theo.

MC Đại Nghĩa tên thật là Bùi Đại Nghĩa, sinh năm 1978 tại TP.HCM. Anh được biết đến là nghệ sĩ đa năng khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sân khấu kịch, điện ảnh, truyền hình và dẫn chương trình. Khán giả quen thuộc với Đại Nghĩa qua các gameshow như Giọng ải giọng ai, Siêu sao đoán chữ cùng nhiều chương trình truyền hình lớn. Bên cạnh nghệ thuật, anh còn được nhiều người yêu mến bởi các hoạt động thiện nguyện.