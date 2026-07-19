Mbappe thừa nhận tuyển Pháp thi đấu như 'trò đùa'

(VTC News) -

Trận đấu giữa Anh và Pháp diễn ra theo kịch bản ít người hâm mộ nghĩ tới. Tuyển Pháp để đối thủ dẫn trước 0-4 trong hiệp một, sau đó vùng lên nhưng vẫn nhận thất bại 4-6. Sau trận đấu, Kylian Mbappe thừa nhận đội nhà trải qua hai giai đoạn hoàn toàn khác biệt và gửi lời tri ân huấn luyện viên Didier Deschamps.

Declan Rice ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh ngay ở phút thứ 3. Ezri Konsa nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước khi Bukayo Saka hoàn tất cú đúp, giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel dẫn trước 4-0 sau hiệp một.

Kết thúc trận đấu, Kylian Mbappe chia sẻ: "Tôi nghĩ trận đấu có hai hiệp khác nhau. Về hiệp một, tôi có thể hiểu vì sao một số người cho rằng đó là một trò đùa và chúng tôi đã không tôn trọng màu áo đội tuyển quốc gia.

Còn tôi thì nghĩ rằng chúng tôi chỉ là người thường và đáng tiếc là chúng tôi không được phép chỉ là những con người bình thường. Chúng tôi hoàn toàn choáng váng và tôi nghĩ đội tuyển Anh đánh thức chúng tôi. Sang hiệp hai, chúng tôi trở lại là những cầu thủ đẳng cấp cao, những cỗ máy tinh thần không còn cảm xúc. Nhờ vậy, chúng tôi đã thắng hiệp hai".

Mbappe tri ân huấn luyện viên Deschamps. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Pháp thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2. Họ ghi 3 bàn để rút ngắn tỷ số còn 3-4 và khiến hơn 30 phút cuối trận trở nên hấp dẫn. Pháp bỏ lỡ nhiều cơ hội và chỉ có thêm 1 bàn của Ousmane Dembele, trong khi đội tuyển Anh ghi được 2 bàn từ các pha lập công của Saka và Jude Bellingham. Đội tuyển Pháp của Mbappe thua 4-6 chung cuộc.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng huấn luyện viên Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân này sẽ kết thúc hợp đồng sau World Cup 2026 và 14 năm gắn bó trên cương vị huấn luyện viên trưởng Les Bleus, trong đó thành tích nổi bật là chức vô địch World Cup 2018, á quân World Cup 2022 và EURO 2016. Zinedine Zidane sẽ là người tiếp quản vị trí mà ông Deschamps để lại.

"Chúng tôi không thắng trận và điều đó thật đáng tiếc cho HLV. Chúng tôi muốn làm điều gì đó vì ông ấy, nhưng hiệp một tạo cảm giác như chúng tôi đã bỏ rơi ông ấy, dù đó không phải điều chúng tôi muốn khiến mọi người cảm nhận. Chúng tôi muốn cảm ơn ông ấy vì tất cả những gì ông đã làm. Trận đấu này sẽ không làm hoen ố huyền thoại Didier Deschamps", Mbappe nói.