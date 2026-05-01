Ra mắt Hyundai Ioniq 9 phiên bản Black Ink

(VTC News) -

Dòng xe đa dụng (SUV) thuần điện cỡ lớn Hyundai Ioniq 9 vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt mang tên Calligraphy Black Ink. Đây là biến thể cao cấp nhất, tập trung vào việc thay đổi các chi tiết ngoại thất và nội thất sang tông màu tối, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự riêng tư và mạnh mẽ.

Ngoại thất Hyundai Ioniq 9 phiên bản đặc biệt với các chi tiết được sơn đen bóng đồng bộ.

Điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản này nằm ở các chi tiết vốn được mạ bạc hoặc crôm trên bản tiêu chuẩn nay đều được chuyển sang tông màu đen bóng hoặc crôm tối màu. Logo hãng xe ở đầu và đuôi, các đường viền chân kính, ốp cản trước sau và bệ bước chân đều được sơn đen đồng bộ.

Bộ mâm 21 inch thiết kế dạng tua-bin giúp tối ưu hóa luồng khí và tăng tính thẩm mỹ.

Xe trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu thiết kế dạng tua-bin với kích thước lên tới 21 inch, cũng được phủ sơn đen hoàn toàn. Sự kết hợp này không chỉ giúp tối ưu tính khí động học mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khi xe di chuyển. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng điểm ảnh đặc trưng của dòng xe điện này vẫn được duy trì, tạo điểm nhấn tương phản trên nền sơn tối.

Bên trong khoang lái, phiên bản mới sử dụng tông màu tối chủ đạo để tạo không gian sang trọng. Toàn bộ trần xe và các cột trụ được bọc bằng da lộn sinh học cao cấp. Hàng ghế thứ hai có thiết kế kiểu thương gia với khả năng xoay 180 độ hoặc ngả lưng thư giãn, cho phép hành khách tối ưu hóa không gian sử dụng linh hoạt.

Thiết kế khí động học của xe được tôn lên nhờ sự kết hợp giữa màu sơn tối và các đường nét bo tròn mềm mại.

Bảng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cong kép bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đồng kích thước 12,3 inch. Hệ thống âm thanh cao cấp cùng các phím điều khiển chức năng được bố trí tối giản, tích hợp công nghệ điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua mạng trực tuyến (OTA).

Về hiệu suất, xe được xây dựng trên nền tảng điện hóa toàn cầu với bộ pin dung lượng lớn 110,3 kWh, cho phép di chuyển quãng đường tối đa hơn 500 km sau một lần sạc đầy. Nhờ kiến trúc điện 800V, xe có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 24 phút khi sử dụng trạm sạc công suất cao.

Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) hiệu suất cao sở hữu tổng công suất lên đến 422 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Sức mạnh này giúp mẫu xe nặng hơn 2,5 tấn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,2 giây. Dự kiến, mẫu xe điện đầu bảng này sẽ bắt đầu được phân phối tại các thị trường trọng điểm từ đầu năm 2027.