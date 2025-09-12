U17 nữ Việt Nam thắng đội trẻ Dortmund

(VTC News) -

Trận đấu tập với đội trẻ Borussia Dortmund nằm trong chuyến tập huấn Đức của đội tuyển nữ U17 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko giành chiến thắng với tỷ số 6-2.

Với mục đích tập huấn, 2 đội thống nhất thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Điều này giúp 2 đội có các khoảng nghỉ để điều chỉnh và rút kinh nghiệm ngay sau mỗi hiệp đấu. Huấn luyện viên Okiyama Masahiko tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ ra sân ở trận đá tập này.

U17 Việt Nam thắng đội trẻ Dortmund.

Theo tường thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 15, từ một pha phạt góc gây lộn xộn, đội bạn đá phản lưới, mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam.

Chỉ 4 phút sau, Nguyễn Thị Minh Ánh nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chính xác. Đến phút 27, Nguyễn Thị Linh Chi Chi tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Trương Yến Linh có mặt kịp thời đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng thứ tư ở phút 30.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà Borussia Dortmund có bàn rút ngắn cách biệt ở những phút cuối. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chủ động.

Trong hiệp 3, Hà Yến Nhi ghi bàn từ một pha băng cắt dứt điểm sau đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh đối diện. Các cầu thủ U17 Borussia Dortmund sau đó có thêm 1 bàn gỡ trước khi Yến Nhi có bàn thắng ấn định chiến thắng 6-2 cho U17 nữ Việt Nam.

Sau chuyến tập huấn Đức, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ về nước tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2026 (dự kiến diễn ra vào tháng 10) diễn ra trên sân nhà. Vòng loại có 27 đội tuyển, chia thành 8 bảng đấu. Chỉ có các đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết.

Đối thủ của đội tuyển U17 nữ Việt Nam là Hong Kong (Trung Quốc) và Guam.