Thành tích đáng nể của U23 Việt Nam, Campuchia đạt được nhưng vẫn bị loại

(VTC News) -

Trong số 15 đội tuyển vượt qua vòng loại, U23 Việt Nam ghi bàn ít nhất - chỉ 4 lần chọc thủng lưới đối phương. Tác giả 4 bàn thắng của U23 Việt Nam là 4 cầu thủ khác nhau: Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn.

Việc U23 Việt Nam ghi bàn ít không phải điều bất ngờ. Bảng C (gồm U23 Việt Nam, U23 Yemen, U23 Bangladesh và U23 Singapore) không có đội bóng nào mạnh vượt trội, cũng không có đội nào yếu hẳn so với phần còn lại. Trừ trận đấu thủ tục U23 Bangladesh thắng U23 Singapore 4-0 chiều qua 9/9, tất cả các trận còn lại đều có tỷ số cách biệt 1 hoặc 2 bàn.

U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, hầu hết các bảng đấu khác đều có những đội tuyển thuộc diện "lót đường", hứng chịu những trận thua đậm. Một số trường hợp tiêu biểu là U23 Bhutan (thua U23 Jordan 0-11), U23 Quần đảo Bắc Mariana (nhận tổng cộng 30 bàn thua), U23 Brunei (29 bàn thua), U23 Sri Lanka (15 lần thủng lưới)...

Ở chiều ngược lại, không đội bóng nào thủng lưới ít hơn U23 Việt Nam. Chỉ 4 đội kết thúc vòng loại mà không phải nhận bàn thua nào là U23 Việt Nam, U23 Australia, U23 Campuchia và U23 Hàn Quốc - đội bóng quê hương của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Điều thú vị là U23 Campuchia không thủng lưới lần nào nhưng vẫn bị loại. Đội bóng này hòa U23 Oman và U23 Iraq với cùng tỷ số 0-0, chỉ thua U23 Pakistan 0-1. Với 5 điểm và vị trí thứ hai tại bảng G, U23 Campuchia không nằm trong nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất (gồm 3 đội 7 điểm và 1 đội 6 điểm).

Đối với U23 Việt Nam, đây là lần thứ 6 vượt qua vòng loại - chỉ kém 6 đội là Ả Rập Xê Út, Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan (7 lần). Lần duy nhất bóng đá Việt Nam không có đại diện tham dự giải là năm 2013, khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Ở khu vực Đông Nam Á, U23 Việt Nam là đội giàu truyền thống nhất ở sân chơi này. Trong 5 lần tham dự trước đây, U23 Việt Nam từng 2 lần vào tứ kết (2022, 2024) và 1 lần về nhì (2018).