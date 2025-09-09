HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam toàn thắng vẫn phải 'cải thiện mọi thứ'

(VTC News) -

"Kết thúc 3 trận, tôi nhận ra một số điểm cần rút kinh nghiệm", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Yemen tối 9/9. Đội chủ nhà đứng đầu bảng C sau 3 trận toàn thắng, không thủng lưới lần nào và giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Highlight U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

Dù vậy, màn trình diễn của U23 Việt Nam - đặc biệt là ở trận đấu cuối cùng - chưa làm huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng như người hâm mộ yên tâm. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội vẫn gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, dù cải thiện được đáng kể khả năng kiểm soát trận đấu và phối hợp tấn công.

"Tôi đã nói chuyện và khuyên cầu thủ bình tĩnh ở khu vực cấm địa, tập trung hơn. Trở về câu lạc bộ, các cầu thủ cần cải thiện mọi thứ để hướng tới SEA Games", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Trong trận đấu với U23 Yemen, những tính toán về nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik ban đầu không hiệu quả. U23 Việt Nam phải thay người ngay trong hiệp một khi các cầu thủ tấn công không đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó, hàng phòng ngự và các tiền vệ có vài tình huống mất tập trung.

HLV Kim Sang-sik

"Lẽ ra tôi có kế hoạch thay người ở hiệp 2 nhưng mọi thứ không đi đúng kế hoạch nên phải thay đổi sớm hơn", huấn luyện viên Kim Sang-sik giải thích về quyết định xáo trộn đội hình đá chính của U23 Việt Nam và việc thay tới 3 vị trí ngay trong hiệp một.

"Vòng loại có 3 trận đấu. Các cầu thủ không thể thi đấu với cường độ như vậy nên chúng tôi phải dàn đều các cầu thủ. Ở trận này, hiệp 2 chúng tôi có điều chỉnh và mang lại hiệu quả".

Hai trong 3 cầu thủ vào sân ở cuối hiệp 1 của U23 Việt Nam tạo nên bàn thắng. Nguyễn Thanh Nhàn phối hợp với Lê Văn Thuận trước khi tung ra cú sút rất mạnh đánh bại thủ môn U23 Yemen, ghi bàn duy nhất giúp đội chủ nhà giành chiến thắng.

"U23 Việt Nam hiện tại là đội tuyển hoàn toàn khác với thời ông Park Hang Seo. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng tới vòng chung kết một cách tốt nhất", HLV Kim Sang-sik nói.