Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ 3/9 đến 9/9/2025. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp các đối thủ U23 Bangladesh, U23 Yemen và U23 Singapore. Các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đều diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Ở lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Trước đó, U23 Yemen thắng U23 Singapore 2-1. Như vậy, U23 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng C nhờ hơn U23 Yemen chỉ số phụ.

U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh ở trận ra quân.

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 U23 Việt Nam 1 2/0 3 2 U23 Yemen 1 2/1 3 3 U23 Singapore 1 1/2 0 4 U23 Bangladesh 1 0/2 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng loại U23 châu Á 2026

Bảng C

Ngày Giờ Trận đấu 3/9 16h U23 Yemen 2-1 U23 Singapore 19h U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh 6/9 16h U23 Bangladesh vs U23 Yemen 19h U23 Singapore vs U23 Việt Nam 9/9 16h U23 Singapore vs U23 Bangladesh 19h U23 Việt Nam vs U23 Yemen

Thể thức vòng loại U23 châu Á 2026

Có 44 đội bóng tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, được chia đều vào 11 bảng đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đến vòng chung kết diễn ra ở Ả Rập Xê Út vào năm sau.

Ở mỗi bảng đấu, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí được ưu tiên để phân hạng là thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm).

Sau khi áp dụng lần lượt 3 tiêu chí này vẫn chưa thể phân hạng, vị trí của các đội được sắp xếp theo hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng của từng đội trong toàn bộ vòng loại.