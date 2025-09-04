Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ 3/9 đến 9/9/2025. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp các đối thủ U23 Bangladesh, U23 Yemen và U23 Singapore. Các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đều diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).
Ở lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Trước đó, U23 Yemen thắng U23 Singapore 2-1. Như vậy, U23 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng C nhờ hơn U23 Yemen chỉ số phụ.
Bảng C
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|U23 Việt Nam
|1
|2/0
|3
|2
|U23 Yemen
|1
|2/1
|3
|3
|U23 Singapore
|1
|1/2
|0
|4
|U23 Bangladesh
|1
|0/2
|0
Lịch thi đấu, kết quả vòng loại U23 châu Á 2026
Bảng C
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|3/9
|16h
|U23 Yemen 2-1 U23 Singapore
|19h
|U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh
|6/9
|16h
|U23 Bangladesh vs U23 Yemen
|19h
|U23 Singapore vs U23 Việt Nam
|9/9
|16h
|U23 Singapore vs U23 Bangladesh
|19h
|U23 Việt Nam vs U23 Yemen
Thể thức vòng loại U23 châu Á 2026
Có 44 đội bóng tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, được chia đều vào 11 bảng đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đến vòng chung kết diễn ra ở Ả Rập Xê Út vào năm sau.
Ở mỗi bảng đấu, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí được ưu tiên để phân hạng là thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm).
Sau khi áp dụng lần lượt 3 tiêu chí này vẫn chưa thể phân hạng, vị trí của các đội được sắp xếp theo hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng của từng đội trong toàn bộ vòng loại.