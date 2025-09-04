Ngôi sao Việt kiều: U23 Việt Nam lẽ ra phải thắng đậm hơn

(VTC News) -

Các bàn thắng của Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Bangladesh ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Ngoài 2 bàn thắng, đội chủ nhà có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, tạo ra không ít cơ hội. Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam lẽ ra phải thắng đậm hơn.

"Chúng tôi có vài pha phối hợp tốt trong hiệp 2. Trong khoảng 20-30 phút cuối, chúng tôi chơi tốt và có thể ghi nhiều bàn hơn. Xét tổng thể, chắc chắn trong hiệp 2 U23 Việt Nam chơi tốt hơn", tiền vệ Lê Viktor trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Cầu thủ Việt kiều này chính là gương mặt nổi bật nhất trên sân trong hiệp 2.

U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh.

Trong vòng chưa đầy 10 phút, Lê Viktor có 4 tình huống uy hiếp khung thành đối phương nhưng phải đến lần thứ tư mới ghi bàn. 3 cú dứt điểm trước đó của cầu thủ này có 2 lần bị thủ môn U23 Bangladesh cản phá và một pha dứt điểm dội xà.

"Bàn thắng là sự giải tỏa. Tôi có một chút áp lực trước trận đấu. Sau bàn thắng, tôi thấy tự tin hơn. Thật hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên. Hy vọng là tôi sẽ tiếp tục ghi bàn cho U23 Việt Nam", Lê Viktor chia sẻ.

"U23 Bangaldesh có vài cầu thủ rất nhanh và khéo ở biên. Hậu vệ của họ khỏe. Trận đấu hôm nay rất khó khăn vì U23 Bangladesh là đối thủ mạnh. Tôi rất vui khi giành chiến thắng 2-0 và bản thân đã đóng góp cho đội bóng".

Lê Viktor chơi tốt sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Cuối phần phỏng vấn, tiền vệ Việt kiều thi đấu cho câu lạc bộ Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bằng tiếng Việt. Anh cho biết: "Tôi xin cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng, tập trung nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Với 3 điểm từ trận thắng này, U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bằng điểm với U23 Yemen nhưng hơn chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 6/9, U23 Việt Nam chạm trán U23 Yemen.