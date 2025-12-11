Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 11/12/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 11/12/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 22/10/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Dần, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Đại Tuyết.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Giáp Dần – Đồng hành Dương Mộc: Đây là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực. Sự đồng cực tạo thế xung đẩy, dễ phát sinh bất hòa và cản trở, vì vậy không thích hợp để tiến hành các việc lớn hay quyết định quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 11/12/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 11/12/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 11/12/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 11/12/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, lợp mái nhà, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chuyển về nhà mới, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xây dựng, cầu tài lộc, sửa chữa nhà, mai táng, an táng, động thổ, xuất hành đi xa và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 11/12/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

Ngũ phú*: Tốt mọi công việc.

Lục hợp*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa.

Ngũ hư: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tam nương*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 11/12/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 11/12/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 11/12/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Dễ gặp trục trặc khi di chuyển như lỡ tàu, lỡ xe, cầu tài không thuận. Xuất hành trong ngày này còn dễ hao tổn, mất mát dọc đường, nhìn chung bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 11/12/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 11/12/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 11/12/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.