Tài xế xe buýt ở Nghệ An bị hành khách tấn công

Theo thông tin ban đầu, vụ việc tài xế xe buýt bị hành khách tấn công xảy ra vào chiều hôm nay (10/12), trên Quốc lộ 15 đoạn qua xã Lương Sơn (huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An).

Tài xế xe buýt bị nhóm người hành hung.

Diễn biến vụ việc được hành khách trên xe buýt ghi lại được cho thấy, người đàn ông sau khi lên xe buýt đã tiến đến ngồi sát ghế tài xế xe buýt. Hai bên có lời qua tiếng lại. Người đàn ông buông lời, “anh lên trên xe mi (mày) nói cái giọng chi (gì) đó”, “nổ cái chi”. Tài xế xe buýt: “tóm lại bây giờ anh có để cho em chạy không?”, người đàn ông nhắc lại “mi nổ cái chi” rồi vung tay đánh mạnh vào lái xe buýt.

Mặc dù ngay sau đó có người phía sau kéo lại, nhưng người đàn ông vẫn lao lên tiếp tục tấn công tài xế xe buýt khiến nhiều người trên xe hốt hoảng kêu lên và yêu cầu dừng xe.

Vụ việc chỉ dừng lại, khi có một người phụ nữ lao lên ôm người đàn ông kéo ra và sau đó có một số người can ngăn.

Tài xế sau đó yêu cầu người này ở lại xe để gọi công an giải quyết.

Được biết, sau vụ việc lái xe và đại diện hãng xe buýt đã có mặt tại Công an xã Lương Sơn để trình báo vụ việc.