Bắt kẻ hành hung CSGT đang điều tiết giao thông trong đợt mưa lũ ở Huế

(VTC News) -

Ngày 31/10, Công an TP Huế ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại cầu Vỹ Dạ.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ) do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, tổ công tác thuộc Đội 2 – Phòng CSGT Công an TP Huế phải thực hiện cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Cán bộ Công an TP Huế đang lấy lời khai của Lê Đức Hạnh

Trong quá trình cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy chạy theo hướng đường Bà Triệu chạy lên cầu Vỹ Dạ để sang đường Phạm Văn Đồng, không chấp hành hiệu lệnh của cán bộ CSGT, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi đang bỏ chạy, Hạnh dừng xe, quay lại tấn công một cán bộ CSGT. Gã đàn ông này dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ để làm việc.

Tại trụ sở, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094mg/lít khí thở.

Được biết, Hạnh này từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (năm 2010).

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.