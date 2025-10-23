Đóng

Chân dung kẻ hành hung 7 người trong bệnh viện ở Nghệ An

(VTC News) -

Kẻ dùng dao đâm nhiều y bác sĩ và người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện sản nhi Nghệ An là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán Bắc Ninh, hiện trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Đăng Khoa
