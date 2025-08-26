Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đá ngày nào?

(VTC News) -

Vòng loại U23 châu Á diễn ra từ 3/9 đến 9/9. Việt Nam đăng cai bảng C, tổ chức các trận đấu trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh. Theo thể thức được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông qua, chỉ các đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết.

U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 với lực lượng nòng cốt là đội hình vô địch Đông Nam Á. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải này.

U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á sau khi vô địch Đông Nam Á.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026

Bảng C

Ngày Giờ Trận đấu 3/9 16h U23 Yemen vs U23 Singapore 19h U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh 6/9 16h U23 Bangladesh vs U23 Yemen 19h U23 Singapore vs U23 Việt Nam 9/9 16h U23 Singapore vs U23 Bangladesh 19h U23 Việt Nam vs U23 Yemen

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Tân;

Hậu vệ: Lê Văn Hà, Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân, Đặng Tuấn Phong, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Phi Hoàng, Trần Thành Trung, Lê Viktor;

Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt.