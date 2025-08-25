Việt kiều giá 12 tỷ đồng lần đầu lên đội U23 Việt Nam

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định triệu tập tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) lên đội U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trực tiếp quan sát Thành Trung trong trận đấu giữa Ninh Bình và Đông Á Thanh Hóa tại vòng 2 V.League 2025-2026 diễn ra cuối tuần qua.

Cầu thủ này vào sân trong hiệp 2 và thể hiện được nhiều phẩm chất chuyên môn tốt. Anh thi đấu tự tin, kĩ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật ấn tượng. Thành Trung xứng đáng có cơ hội thử sức với U23 Việt Nam. Trước đó, khi tiền vệ Việt kiều ký hợp đồng với câu lạc bộ Ninh Bình, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sẽ theo dõi kỹ màn thể hiện của cầu thủ này.

Trần Thành Trung được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Dù vậy, ngôi sao trẻ này phải cạnh tranh quyết liệt với một loạt tiền vệ trung tâm chất lượng như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc hay Nguyễn Công Phương.

Trần Thành Trung có bố và mẹ đều là người Việt Nam và sinh sống tại Bulgaria. Cầu thủ này từng thi đấu cho đội bóng danh tiếng Slavia Sofia. Chung Nguyen Do lên đội 1 và thi đấu từ mùa giải 2022/2023 khi anh mới 18 tuổi - điều này cho thấy tài năng của tiền vệ sinh năm 2005 được đánh giá cao.

Anh là cầu thủ trẻ nổi bật ở giải vô địch quốc gia Bulgaria và được định giá đến 12 tỷ đồng. Mùa vừa qua, cầu thủ 20 tuổi đá 32 trận cho Slavia Sofia. Nhìn chung, đây là bản hợp đồng có thể cung cấp thêm phương án chiến thuật cho CLB Ninh Bình.

Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam cùng bảng C với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Đây là bảng đấu dễ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9).

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung trong giai đoạn từ ngày 1/9 đến 9/9/2025. Đội chủ nhà cùng 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết được tổ chức tại Ả Rập Xê Út.

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Tân;

Hậu vệ: Lê Văn Hà, Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân, Đặng Tuấn Phong, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Phi Hoàng, Trần Thành Trung, Lê Viktor;

Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt.