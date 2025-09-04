Cố hết sức vẫn thua, đối thủ thừa nhận U23 Việt Nam quá mạnh

(VTC News) -

U23 Việt Nam bắt đầu hành trình vòng loại U23 châu Á 2025 bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik lẽ ra có thể ghi nhiều hơn 2 bàn nếu tận dụng cơ hội tốt hoặc may mắn hơn.

U23 Bangladesh không có huấn luyện viên trưởng trực tiếp chỉ đạo ở trận này vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, các thành viên của đội bóng này không cho rằng đó là lý do khiến họ nhận thất bại.

U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh.

"Nhiệm vụ của các cầu thủ là thi đấu dù có HLV hay không. Việc vắng huấn luyện viên trưởng không phải nguyên nhân thất bại. U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng. Đó mới là lý do vì sao chúng tôi thua", ông Hassan Al Mamun nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Thủ môn Mehdi Hasan Srabon - người nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - thừa nhận anh và đồng đội cố gắng hết sức nhưng không thể ngăn U23 Việt Nam ghi bàn. Srabon (sinh năm 2005) có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc ở trận này. Anh 2 lần cản phá cú sút của Lê Viktor, đẩy dược 2 pha dứt điểm trong vòng cấm của Khuất Văn Khang ở hiệp 2.

"U23 Việt Nam là tập thể hợp nhất, cùng tấn công và phòng ngự. Chúng tôi nỗ lực hết sức để cản phá những pha tấn công nhưng không tránh khỏi bàn thua. Tôi cảm thấy có chút thất vọng vì mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Tuy nhiên, U23 Bangladesh không đạt được mục tiêu đó", Mehdi Hasan Srabon cho biết.

U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục.

Sự xuất sắc của thủ môn 20 tuổi này là lý do chính khiên U23 Việt Nam không thể ghi nhiều hơn 2 bàn ở trận này. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phối hợp tấn công tốt, tạo ra nhiều cơ hội và những cú sút cũng có chất lượng không tồi.

Đến khi đánh bại được thủ môn Srabon, các cầu thủ U23 Việt Nam lại không may mắn. Lê Viktor và Nguyễn Phi Hoàng có tổng cộng 3 lần dứt điểm trúng xà hoặc cột khung thành đối thủ. Dù vậy, chiên thắng với tỷ số 2-0 vẫn đủ để U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.