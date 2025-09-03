Vì sao đối thủ của U23 Việt Nam mất huấn luyện viên trưởng?

(VTC News) -

U23 Bangladesh thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-2 ở trận ra quân tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Ở trận đấu này, đội bóng đến từ vùng Nam Á không có huân luyện viên trưởng huấn luyện viên Saiful Bari Titu trực tiếp chỉ đạo. Trợ lý huấn luyện viên Hassan Al Mamun là người tạm quyền thay thế.

Trước đó, ông Saiful Bari Titu cũng vắng mặt ở buổi họp báo ngày 2/9. Trợ lý Hassan Al Mamun cho biết huấn luyện viên trưởng của U23 Bangladesh bị ốm và phải nhập viện. Ở trận đấu với U23 Việt Nam, nhà cầm quân này tiếp tục không có mặt vì lý do sức khỏe.

Dù vậy, trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền, ông Hassan Al Mamun cho rằng việc thiếu huấn luyện viên trưởng không phải lý do khiến U23 Bangladesh thất bại. Thay vào đó, ông thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam.

"Nhiệm vụ của các cầu thủ là thi đấu dù có HLV hay không. Việc vắng huấn luyện viên trưởng không phải nguyên nhân thất bại. U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng. Đó mới là lý do vì sao chúng tôi thua", ông Hassan Al Mamun nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Ông Hassan Al Mamun là huấn luyện viên tạm quyền của U23 Bangladesh.

Sự vượt trội của U23 Việt Nam được thể hiện rõ ở thế trận trên sân. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik làm chủ trận đấu, dù không tấn công nhiều ở hiệp đầu tiên. Nguyễn Ngọc Mỹ ghi bàn mở tỷ số ở phút 15 sau pha chọc khe vừa tầm của Nguyễn Đình Bắc.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam mới áp đảo đối thủ. Đội chủ nhà tấn công dồn dập, tạo ra sức ép lớn. Thủ môn Mehdi Hasan Srabon phải làm việc vất vả với nhiều pha cứu thua, nhưng không thể ngăn U23 Việt Nam ghi bàn thứ hai. Lê Viktor là người ân định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.