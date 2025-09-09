Trò cưng của HLV Troussier ghi bàn, U23 Việt Nam qua vòng loại U23 châu Á 2026

(VTC News) -

Highlight U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

U23 Việt Nam đấu với U23 Yemen trong tình thế cả 2 đội chỉ cần hòa để vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Đội chủ nhà đá không hay nhưng vẫn đạt được mục tiêu.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục gây bất ngờ với sự xáo trộn ở đội hình chính. Những phép thử của nhà cầm quân người Hàn Quốc không đạt hiệu quả như ý. Hàng công 3 người của U23 Việt Nam bị thay ra ngay trong hiệp một.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn so với 2 trận đầu tiên.

Trong khi đó, các tiền vệ và hậu vệ có những khoảnh khắc chủ quan, mất tập trung. Sau 2 trận nhàn nhã, thủ môn Trần Trung Kiên lần đầu tiên phải vất vả khi đối mặt với những pha uy hiếp của đối thủ, dù không nhiều.

U23 Việt Nam không cải thiện được đáng kể về lối chơi trong hiệp 2. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không kiểm soát được khu vực giữa sân và tấn công bế tắc. Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn, đội chủ nhà lại vượt lên nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Nguyễn Thanh Nhàn không hiệu quả sau khi dược tung vào sân ở vị trí tiền đạo trái. Trong lần hiếm hoi di chuyển sang cánh đối diện, cầu thủ do ông Philippe Troussier phát hiện và đào tạo lập tức cho thấy sự nguy hiểm. Sau pha phối hợp có phần may mắn với Lê Văn Thuận, Thanh Nhàn tung ra cú sút rất mạnh vào góc gần, đánh bại thủ môn U23 Yemen.

Thanh Nhàn ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen.

Bàn thua đẩy U23 Yemen vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp, do chỉ số phụ thấp. Đội bóng Tây Á đẩy cao đội hình nhưng tấn công không hiệu quả. Khi U23 Việt Nam không còn chủ quan như ở hiệp một, đối thủ không có cơ hội.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Yemen với tỷ số 1-0 và kết thúc vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, không thủng lưới lần nào. Thầy trò ông Kim Sang-sik giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra tại Ả Rập Xê Út năm sau.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen Thanh Nhàn 70'